Formazioni Bologna-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Castro, Orsolini, Anguissa, Gilmour, McTominay e Raspadori

Bologna vs SSC Napoli

Le formazioni di Bologna-Napoli, monday night della trentunesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina.

Il pareggio dell'Inter a Parma riavvicina il Napoli al sogno Scudetto.

I partenopei, nel posticipo del lunedì valido per la trentunesima giornata di Serie A, fanno visita al super Bologna di Vincenzo Italiano nel tentativo di portarsi a -1 dai nerazzurri.

Gli emiliani, dal canto loro, si ritrovano in piena corsa per una nuova qualificazione Champions dopo la favola vissuta lo scorso anno e non hanno intenzione di tarparsi le ali.

Chi gioca titolare Bologna-Napoli? Chi va in panchina? Le ultime sulle formazioni: al Dall'Ara squadre in campo alle 20:45.