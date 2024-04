Formazioni Bologna-Monza: chi gioca titolare e le ultime su Skorupski, Ndoye, Urbanski, Calafiori, Daniel Maldini e Valentin Carboni

Il Bologna vuole continuare la propria corsa verso la Champions League e ospita il Monza: gli aggiornamenti sulle scelte di Thiago Motta e Palladino.

La corsa continua. Il Bologna vuole lasciarsi alle spalle il pareggio senza reti di Frosinone e ospita il Monza per riprendere la propria marcia verso la qualificazione in Champions League, ormai sempre più vicina.

Se il Bologna è quarto e con concrete chances di approdare in Europa dalla porta principale, specialmente con il probabilissimo allargamento a cinque delle formazioni italiane in Champions, il Monza deve riscattare il brutto ko interno contro il Napoli di domenica scorsa.

La gara d'andata, giocata allo U-Power Stadium di Monza a fine settembre, si è conclusa sul punteggio di 0-0: da ricordare un goal annullato per parte, a Mota e Ferguson, e un'espulsione rimediata da Saelemaekers nel finale.

Ma come scenderanno in campo Bologna e Monza nell'anticipo delle 20.45? Tutti gli aggiornamenti sulle scelte di formazione di Thiago Motta e Raffaele Palladino, ex compagni nel Genoa da calciatori.