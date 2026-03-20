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Roma Bologna Bernardeschi CastroGetty Images
Claudio D'Amato

Formazioni Bologna-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Castro, Dallinga, Skorupski, Romagnoli, Zaccagni e Noslin

Tutto sulle formazioni di Bologna-Lazio, match della trentesima giornata di Serie A: chi gioca titolare e chi va in panchina, le ultime.

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Archiviata la fiabesca qualificazione ai quarti di Europa League, il Bologna si rituffa nel campionato.

Prossima rivale dei felsinei, nella trentunesima giornata di Serie A, è una Lazio che scoppia di salute grazie alle due vittorie consecutive colte contro Sassuolo e Milan, che ha alleviato le amarezze per una stagione sbiadita.

La squadra di Italiano, così come quella di Sarri, cavalca l'onda positiva derivante dal clamoroso 4-3 dell'Olimpico con cui i rossoblù - ai supplementari - hanno eliminato la Roma guadagnandosi l'Aston Villa.

Le ultime sulle formazioni di Bologna-Lazio, in programma domenica alle 15: chi gioca titolare? Chi va in panchina?

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Tra i pali sempre Ravaglia per l'infortunato Skorupski, mentre bisognerà capire se Italiano farà turnover rispetto a Roma: Orsolini e Dallinga scalpitano, così come Moro ed Odgaard potrebbero trovare posto tra centrocampo e trequarti. Miranda terzino sinistro con Joao Mario riportato a destra?

    BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumi, Miranda; Moro, Freuler, Odgaard; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

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  • PROBABILE FORMAZIONE LAZIO

    Sarri alle prese coi rebus Basic e Romagnoli, sulla via del recupero ma in dubbio: pronti nuovamente Provstgaard e Patric, con quest'ultimo adattato mediano. Di punta ko Zaccagni: Noslin prenota una maglia a sinistra, lasciando Maldini falso 9.

    LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Noslin. All. Sarri.

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  • INFORTUNATI E SQUALIFICATI BOLOGNA-LAZIO

    INDISPONIBILI BOLOGNA

    De Silvestri (infortunato)

    Skorupski (infortunato)

    INDISPONIBILI LAZIO

    Basic (infortunato)

    Cataldi (infortunato)

    Gigot (infortunato)

    Provedel (infortunato)

    Romagnoli (infortunato)

    Rovella (infortunato)

    Zaccagni (infortunato)

  • DOVE VEDERE BOLOGNA-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    Bologna-Lazio sarà trasmessa da DAZN e visibile in tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 2 (canale 215 di Sky), attivando Zona DAZN.

    La partita, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.

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