Formazioni Bologna-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Castro, Dallinga, Skorupski, Romagnoli, Zaccagni e Noslin

Bologna-Lazio sarà trasmessa da DAZN e visibile in tv - per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 2 (canale 215 di Sky), attivando Zona DAZN.

La partita, in streaming, sarà invece disponibile sul sito di DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili.