Formazioni Bologna-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Castro, Dallinga, Skorupski, Romagnoli, Zaccagni e Noslin

Archiviata la fiabesca qualificazione ai quarti di Europa League, il Bologna si rituffa nel campionato.
Prossima rivale dei felsinei, nella trentunesima giornata di Serie A, è una Lazio che scoppia di salute grazie alle due vittorie consecutive colte contro Sassuolo e Milan, che ha alleviato le amarezze per una stagione sbiadita.
La squadra di Italiano, così come quella di Sarri, cavalca l'onda positiva derivante dal clamoroso 4-3 dell'Olimpico con cui i rossoblù - ai supplementari - hanno eliminato la Roma guadagnandosi l'Aston Villa.
Le ultime sulle formazioni di Bologna-Lazio, in programma domenica alle 15: chi gioca titolare? Chi va in panchina?