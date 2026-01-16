Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Brescianini FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Bologna-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Immobile, Skorupski, Ravaglia, Brescianini, Dzeko, Gudmundsson e Piccoli

Bologna e Fiorentina si sfidano al Dall'Ara nel Derby dell'Appennino: gara in programma nel pomeriggio di domenica 18. Le scelte di formazione dell'ex Italiano e di Vanoli.

Pubblicità

Al Dall'Ara va in scena il Derby dell'Appennino. E va in scena l'ennesima sfida caldissima tra il Bologna e la Fiorentina, due formazioni che stanno disputando un campionato decisamente diverso l'una dall'altra.

Il Bologna è tornato a vincere in campionato dopo quasi due mesi battendo il Verona, e qualche giorno prima aveva rischiato di vincere anche a Como; la Fiorentina è in netta crescita dopo un avvio disastroso, ha quasi fatto le scarpe al Milan, ma la situazione di classifica continua a essere delicatissima.

La gara d'andata si è giocata a Firenze il 26 ottobre ed è finita 2-2. Nello scorso campionato, invece, una vittoria a testa: 1-0 Bologna al Dall'Ara, 3-2 Fiorentina al Franchi.

Chi gioca titolare Bologna-Fiorentina? Le scelte di formazione dell'ex Vincenzo Italiano e di un altro ex come Paolo Vanoli, che ha indossato però la maglia rossoblù da calciatore.

  • PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA

    Skorupski può tornare titolare e riprendersi il posto da Ravaglia, ma il ballottaggio rimane aperto. In difesa sempre Vitik-Heggem per l'infortunato Lucumí, con Zortea a duello con Holm. Freuler e Pobega possono essere confermati, Orsolini gioca, uno tra Dominguez e Rowe rimpiazzerà Cambiaghi, alla seconda giornata di squalifica, e Fabbian può riprendersi la titolarità. Castro avanti su Dallinga, altra panchina iniziale per Immobile.

    BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Fabbian, Rowe; Castro. All. Italiano

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE FIORENTINA

    Vanoli viaggia verso la conferma praticamente in toto dell'undici che domenica scorsa ha quasi battuto il Milan. In mezzo al campo, però, Brescianini può spuntarla su Ndour. Davanti Kean, titolare anche Gudmundsson, panchina per Piccoli. Dzeko non è ancora certo di recuperare per la partita.

    FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Pongracic, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI BOLOGNA

    INFORTUNATI

    • Bernardeschi
    • Lucumí

    SQUALIFICATI

    • Cambiaghi

  • INDISPONIBILI FIORENTINA

    INFORTUNATI

    • Dzeko
    • Lamptey
    • Sabiri

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0