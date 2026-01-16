Probabili formazioni Bologna-Fiorentina: chi gioca titolare e le ultime su Immobile, Skorupski, Ravaglia, Brescianini, Dzeko, Gudmundsson e Piccoli

Al Dall'Ara va in scena il Derby dell'Appennino. E va in scena l'ennesima sfida caldissima tra il Bologna e la Fiorentina, due formazioni che stanno disputando un campionato decisamente diverso l'una dall'altra.

Il Bologna è tornato a vincere in campionato dopo quasi due mesi battendo il Verona, e qualche giorno prima aveva rischiato di vincere anche a Como; la Fiorentina è in netta crescita dopo un avvio disastroso, ha quasi fatto le scarpe al Milan, ma la situazione di classifica continua a essere delicatissima.

La gara d'andata si è giocata a Firenze il 26 ottobre ed è finita 2-2. Nello scorso campionato, invece, una vittoria a testa: 1-0 Bologna al Dall'Ara, 3-2 Fiorentina al Franchi.

Chi gioca titolare Bologna-Fiorentina? Le scelte di formazione dell'ex Vincenzo Italiano e di un altro ex come Paolo Vanoli, che ha indossato però la maglia rossoblù da calciatore.