Probabili formazioni Bayern Monaco-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Urbig, Prescott, Kane, Olise, Scamacca e De Ketelaere

Difficile, se non impossibile, pensare che l’Atalanta possa rimettere in piedi il discorso qualificazione ai quarti di finale della Champions League contro un Bayern Monaco di questo livello.

L’1-6 dell’andata, che a tratti è sembrato persino stretto ai bavaresi, rappresenta un margine troppo ampio da recuperare, soprattutto considerando che il ritorno si giocherà all’Allianz Arena, uno stadio che negli anni si è confermato un vero e proprio fortino.

La Dea, però, vuole salutare la competizione da grande squadra e provare a farlo a testa alta. Anche perché l’infermeria - dopo tanto tempo - sta finalmente iniziando a svuotarsi, al contrario di quella tedesca: Vincent Kompany, infatti, deve fare i conti con diverse assenze pesanti.