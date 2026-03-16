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Marten de Roon Pavlovic Atalanta Bayern MonacoGetty Images
Michael Baldoin

Probabili formazioni Bayern Monaco-Atalanta: chi gioca titolare e le ultime su Urbig, Prescott, Kane, Olise, Scamacca e De Ketelaere

Difficile immaginare un’impresa nella gara di ritorno, l’Atalanta scende in campo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera con l’obiettivo di riscattare la goleada subita all’andata: le scelte di formazione di Kompany e Palladino.

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Difficile, se non impossibile, pensare che l’Atalanta possa rimettere in piedi il discorso qualificazione ai quarti di finale della Champions League contro un Bayern Monaco di questo livello.

L’1-6 dell’andata, che a tratti è sembrato persino stretto ai bavaresi, rappresenta un margine troppo ampio da recuperare, soprattutto considerando che il ritorno si giocherà all’Allianz Arena, uno stadio che negli anni si è confermato un vero e proprio fortino.

La Dea, però, vuole salutare la competizione da grande squadra e provare a farlo a testa alta. Anche perché l’infermeria - dopo tanto tempo - sta finalmente iniziando a svuotarsi, al contrario di quella tedesca: Vincent Kompany, infatti, deve fare i conti con diverse assenze pesanti.

  • PROBABILE FORMAZIONE BAYERN MONACO

    Diverse assenze tra le fila del Bayern Monaco tra infortuni e squalifiche: dubbio tra i pali, con Kompany che dovrà decidere se schierare Urbig o il 16enne Prescott, mentre a centrocampo ci saranno Pavlovic e Goretzka. Il classe Bischof giocherà al posto di Olise sulla destra, mentre davanti possibile turno di riposo per Kane.

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Goretzka; Bischof, Gnabry, Diaz; Jackson. All. Kompany

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  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Dopo l’esperimento poco convincente nella gara d’andata, Palladino sembra orientato verso il ritorno alla difesa a tre, con Scalvini e Kolasinac ai lati di Djimsiti. In attacco spazio a Scamacca, supportato da Samardzic e Zalewski, mentre De Ketelaere è pronto a subentrare a gara in corso.

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All: Palladino

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  • INDISPONIBILI BAYERN MONACO

    SQUALIFICATI:

    Kimmich

    Olise

    INFORTUNATI:

    Neuer

    Ulreich

    Klanac

    Davies

    Musiala

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI:

    Nessuno

    INFORTUNATI:

    Nessuno

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