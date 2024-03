Formazioni Barcellona-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Olivera, Mario Rui, Traoré, Raphinha e Fermin

Il Napoli si gioca a Barcellona l'accesso ai quarti di finale di Champions League: gli aggiornamenti sulle formazioni scelte da Xavi e Calzona.

Dentro o fuori. Il Napoli scende in campo a Barcellona nella notte della verità: o approda ai quarti di finale di Champions League, o dovrà abbandonare in anticipo il sogno di entrare nell'élite del calcio europeo come nella scorsa stagione.

Si riparte dall'1-1 della gara d'andata, giocata al Diego Armando Maradona lo scorso 21 febbraio: in quell'occasione il Barcellona passò in vantaggio per primo grazie a Robert Lewandowski, venendo successivamente ripreso dal rientrante Victor Osimhen. Ciò significa che chi vince passa, mentre con un pareggio con qualsiasi risultato si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

I precedenti europei contro il Barcellona sono sfavorevoli al Napoli, che per due volte ha incrociato in doppia sfida i catalani e per due volte è stato eliminato: prima dalla Champions League 2019/20, con Rino Gattuso in panchina, e poi, già con Luciano Spalletti, nell'Europa League 2021/22.

Ma come scenderanno in campo Barcellona e Napoli nella sfida che vale l'accesso alle prime otto d'Europa? Gli aggiornamenti sulle formazioni di Xavi e Francesco Calzona.