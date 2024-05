Formazioni ufficiali Atalanta-Roma: chi gioca e le ultime su Lookman, De Ketelaere, Miranchuk, Koopmeiners, Baldanzi, Abraham e Azmoun

Gasperini conferma De Roon in difesa e Scamacca centravanti, De Rossi sostituisce Dybala con Baldanzi e sceglie Kristensen e Ndicka in retroguardia.

Atalanta-Roma ad altissima tensione. Tra le polemiche della vigilia per le date dei rispettivi recuperi contro Fiorentina e Udinese, e soprattutto una classifica che le mette a tutti gli effetti una di fronte all'altra, al Gewiss Stadium si gioca un posticipo sentitissimo.

Sia l'Atalanta che la Roma sono quinte in classifica, in piena lotta per l'ultimo posto in Champions League. Ma la Dea, reduce dalla strepitosa qualificazione alla finale di Europa League, ha anche una partita in meno: quella non giocata contro la Fiorentina, appunto.

Ci sarà un'assenza di rilievo nel big match: quella di Paulo Dybala, che non ha ancora recuperato pienamente dal guaio fisico rimediato contro la Juventus e, dopo essere rimasto in panchina a Leverkusen, non è stato nemmeno convocato per Bergamo.

Ecco dunque le ultime sulle scelte di formazione di Gian Piero Gasperini e Daniele De Rossi.