Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Di Gregorio, Perin, David e Boga

Scamacca è tornato parzialmente in gruppo e spera almeno nella panchina, ma dovrebbe giocare Krstovic. Alle sue spalle ballottaggio tra Zalewski e Raspadori. Difficile il recupero di Hien.





ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.



