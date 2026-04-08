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Jonathan David JuventusGetty Images
Lelio Donato

Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Di Gregorio, Perin, David e Boga

Serie A
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus

La Juventus vuole guadagnare altri punti sul Como ma l'Atalanta ha l'occasione di avvicinarsi alla zona Champions: le ultime sulle formazioni di Palladino e Spalletti.

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L'anticipo di sabato sera mette di fronte Atalanta-Juventus in una sfida decisiva per la corsa al quarto posto.

I bianconeri si sono riportati a ridosso del Como grazie alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Genoa, ma anche la formazione bergamasca è tornata a sperare dopo lo 0-3 di Lecce.

In caso di successo peraltro gli orobici si porterebbero ad un solo punto da Madama e dunque tornerebbero in piena corsa Champions.

Ma chi gioca titolare Atalanta-Juventus? Le ultime sulle formazioni di Palladino e Spalletti per la trentaduesima giornata.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Scamacca è tornato parzialmente in gruppo e spera almeno nella panchina, ma dovrebbe giocare Krstovic. Alle sue spalle ballottaggio tra Zalewski e Raspadori. Difficile il recupero di Hien.


    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. All. Palladino.


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  • PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS

    Assenza pesante per Spalletti che non avrà lo squalificato McKennie, al suo posto potrebbe giocare uno tra Miretti e Boga, nel secondo caso Yildiz si accentrerebbe alle spalle di David. In porta torna Di Gregorio dal 1' dopo il rigore parato contro il Genoa.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Conceicao, Yildiz, Boga; David. All. Spalletti.


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  • INDISPONIBILI ATALANTA

    SQUALIFICATI

    Nessuno


    INFORTUNATI

    Hien

    Scamacca

  • INDISPONIBILI JUVENTUS

    SQUALIFICATI

    McKennie


    INFORTUNATI

    Adzic

    Perin

    Vlahovic

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