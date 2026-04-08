Probabili formazioni Atalanta-Juventus: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Raspadori, Di Gregorio, Perin, David e Boga

L'anticipo di sabato sera mette di fronte Atalanta-Juventus in una sfida decisiva per la corsa al quarto posto.
I bianconeri si sono riportati a ridosso del Como grazie alla vittoria ottenuta nell'ultimo turno contro il Genoa, ma anche la formazione bergamasca è tornata a sperare dopo lo 0-3 di Lecce.
In caso di successo peraltro gli orobici si porterebbero ad un solo punto da Madama e dunque tornerebbero in piena corsa Champions.
Ma chi gioca titolare Atalanta-Juventus? Le ultime sulle formazioni di Palladino e Spalletti per la trentaduesima giornata.