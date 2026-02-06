Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Raspadori, Pasalic, Scamacca, Krstovic, Thorsby, Maleh, Luperto e Payero

Palladino deve fare a meno degli squalificati Ahanor e De Roon, il primo espulso e il secondo ammonito in casa del Como: trio difensivo formato da Scalvini, Hien e Djimsiti, mentre a prendere il posto dell'olandese è Pasalic. Torna titolare Raspadori dopo la panchina del Sinigaglia, mentre a sinistra è duello tra Zalewski e Bernasconi per una maglia. Scamacca ancora favorito in attacco, Krstovic dalla panchina.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.