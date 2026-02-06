Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Raspadori, Pasalic, Scamacca, Krstovic, Thorsby, Maleh, Luperto e Payero

Alla New Balance Arena è di nuovo tempo di derby lombardo: a far visita all'Atalanta è la Cremonese, in difficoltà in campionato dopo un avvio che l'aveva portata a ipotecare la salvezza praticamente con un girone d'anticipo.
L'Atalanta è reduce dal pareggio in 10 contro 11 in casa del Como, ma soprattutto dal 3-0 alla Juventus che l'ha portata in semifinale di Coppa Italia; la Cremonese, dal canto suo, non vince dal 7 dicembre e ha perso le ultime due partite, prima contro il Sassuolo e poi contro l'Inter.
Atalanta-Cremonese si gioca a Bergamo nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio 2026, con calcio d'inizio alle 18.30: le scelte di formazione dei due allenatori, Raffaele Palladino da una parte e Davide Nicola dall'altra.