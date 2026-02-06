Goal.com
Raspadori AtalantaGetty Images
Stefano Silvestri

Probabili formazioni Atalanta-Cremonese: chi gioca titolare e le ultime su Raspadori, Pasalic, Scamacca, Krstovic, Thorsby, Maleh, Luperto e Payero

Atalanta-Cremonese è uno dei due posticipi del lunedì della ventiquattresima giornata di Serie A: le scelte di formazione di Palladino e Nicola per la gara della New Balance Arena.

Alla New Balance Arena è di nuovo tempo di derby lombardo: a far visita all'Atalanta è la Cremonese, in difficoltà in campionato dopo un avvio che l'aveva portata a ipotecare la salvezza praticamente con un girone d'anticipo.

L'Atalanta è reduce dal pareggio in 10 contro 11 in casa del Como, ma soprattutto dal 3-0 alla Juventus che l'ha portata in semifinale di Coppa Italia; la Cremonese, dal canto suo, non vince dal 7 dicembre e ha perso le ultime due partite, prima contro il Sassuolo e poi contro l'Inter.

Atalanta-Cremonese si gioca a Bergamo nel tardo pomeriggio di lunedì 9 febbraio 2026, con calcio d'inizio alle 18.30: le scelte di formazione dei due allenatori, Raffaele Palladino da una parte e Davide Nicola dall'altra.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    Palladino deve fare a meno degli squalificati Ahanor e De Roon, il primo espulso e il secondo ammonito in casa del Como: trio difensivo formato da Scalvini, Hien e Djimsiti, mentre a prendere il posto dell'olandese è Pasalic. Torna titolare Raspadori dopo la panchina del Sinigaglia, mentre a sinistra è duello tra Zalewski e Bernasconi per una maglia. Scamacca ancora favorito in attacco, Krstovic dalla panchina.

    ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Scamacca. All. Palladino.

  • PROBABILE FORMAZIONE CREMONESE

    La Cremonese è cambiata parecchio nelle ultime ore del mercato e Nicola deve decidere quanti e quali nuovi acquisti schierare subito: in difesa pronto Luperto, in mezzo al campo dovrebbe toccare subito a Thorsby e anche Maleh ha buone chances di essere confermato dopo aver già esordito contro l'Inter. Terracciano torna in difesa, Barbieri titolare a destra, davanti confermati Bonazzoli e Vardy. Resta in dubbio Payero.

    CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Barbieri, Thorsby, Grassi, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    INFORTUNATI

    • Nessuno

    SQUALIFICATI

    • Ahanor
    • De Roon

  • INDISPONIBILI CREMONESE

    INFORTUNATI

    • Bondo
    • Collocolo
    • Payero
    • Sanabria
    • Vandeputte

    SQUALIFICATI

    • Nessuno
