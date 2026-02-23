Probabili formazioni Atalanta-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Ederson, Samardzic, Raspadori, Scamacca e Adeyemi

Il Borussia Dortmund potrebbe confermare la stessa squadra che ha vinto all'andata; Anton al centro della difesa con Bellingham e Nmecha a formare la coppia di centrocampo. Da 9 ci sarà ovviamente Guirassy, supportato da Brandt e Beier. Adeyemi quindi verso la panchina, sarà l'arma a partita in corso se ce ne sarà bisogno.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac