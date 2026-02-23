Probabili formazioni Atalanta-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Ederson, Samardzic, Raspadori, Scamacca e Adeyemi

Così come Inter e Juventus, anche l'Atalanta sarà costretta a ribaltare tutto nel ritorno dei playoff di Champions.
All'andata infatti, la squadra di Raffaele Palladino ha perso 2-0 contro il Borussia Dortmund, in casa dei tedeschi. Risultato che complica e non di poco la qualificazione per i nerazzurri che però vogliono giocarsi le proprie carte davanti ai propri tifosi.
Nei primi 90 minuti sono stati decisivi i goal di Guirassy dopo appena 3 minuti e poi di Beier a fine primo tempo. Il Dortmund arriva alla sfida, in programma mercoledì alle 21, dopo il pareggio con il Lipsia in campionato. L'Atalanta invece ha ottenuto una vittoria importante contro il Napoli.
Di seguito le scelte dei due allenatori per Atalanta-Borussia Dortmund.