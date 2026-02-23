Goal.com
Atalanta BC v Athletic Club - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Andrea Ajello

Probabili formazioni Atalanta-Borussia Dortmund: chi gioca titolare e le ultime su Ederson, Samardzic, Raspadori, Scamacca e Adeyemi

Ritorno dei playoff di Champions tra Atalanta e Borussia Dortmund: i nerazzurri devono rimontare, le scelte dei due allenatori.

Così come Inter e Juventus, anche l'Atalanta sarà costretta a ribaltare tutto nel ritorno dei playoff di Champions. 

All'andata infatti, la squadra di Raffaele Palladino ha perso 2-0 contro il Borussia Dortmund, in casa dei tedeschi. Risultato che complica e non di poco la qualificazione per i nerazzurri che però vogliono giocarsi le proprie carte davanti ai propri tifosi.

Nei primi 90 minuti sono stati decisivi i goal di Guirassy dopo appena 3 minuti e poi di Beier a fine primo tempo. Il Dortmund arriva alla sfida, in programma mercoledì alle 21, dopo il pareggio con il Lipsia in campionato. L'Atalanta invece ha ottenuto una vittoria importante contro il Napoli. 

Di seguito le scelte dei due allenatori per Atalanta-Borussia Dortmund.

  • PROBABILE FORMAZIONE ATALANTA

    In difesa rispetto all'andata la novità è Scalvini. Centrocampo dei titolari con De Roon ed Ederson; Zalewski agirà ancora da trequartista, possibile chance per Samardzic con Pasalic inizialmente fuori. Dopo la panchina contro il Napoli, Scamacca si candida per giocare al posto di Krstovic al centro dell'attacco. Palladino non avrà né De Ketelaere né Raspadori, out per infortunio. 

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Scamacca. All. Palladino
  • PROBABILE FORMAZIONE BORUSSIA DORMTUND

    Il Borussia Dortmund potrebbe confermare la stessa squadra che ha vinto all'andata; Anton al centro della difesa con Bellingham e Nmecha a formare la coppia di centrocampo. Da 9 ci sarà ovviamente Guirassy, supportato da Brandt e Beier. Adeyemi quindi verso la panchina, sarà l'arma a partita in corso se ce ne sarà bisogno. 

    BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Reggiani, Anton, Bensebaini; Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson; Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac

  • INDISPONIBILI ATALANTA

    Infortunati

    • De Keteleaere
    • Raspadori

    Squalificati

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI BORUSSIA DORTMUND

    Infortunati

    • Emre Can
    • Mane

    • Schlotterbeck

    • Sule

    Squalificati

    • Drewes
0