Formazioni ufficiali Atalanta-Bayer Leverkusen: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, De Ketelaere, Lookman, Pasalic, Kolasinac, Schick e Boniface

La grande notte dell'Atalanta, che contro il Bayer Leverkusen si gioca l'Europa League: le formazioni di Gian Piero Gasperini e Xabi Alonso.

La grande notte è finalmente arrivata. A Dublino, in Irlanda, l'Atalanta sfida il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League, per provare a mettersi in bacheca il primo trofeo internazionale della propria storia.

Qualificatasi in Champions League con una giornata d'anticipo grazie alla vittoria di Lecce, la Dea di Gian Piero Gasperini deve lasciarsi alle spalle la delusione di mercoledì scorso: la sconfitta maturata nell'altra finale disputata, quella di Coppa Italia contro la Juventus, vincente per 1-0 all'Olimpico di Roma.

Di fronte c'è un Bayer Leverkusen che in questa stagione, sotto la guida di Xabi Alonso, non ha perso neppure una partita. I campioni della Bundesliga vogliono completare un leggendario Treble da imbattuti con l'Europa League e la finale di Coppa di Germania, in programma sabato contro l'Atalanta.

Per i tedeschi, sconfitti nel 2002 dal Real Madrid nella finale di Champions League, si tratterebbe del secondo trofeo internazionale: il primo, ovvero la Coppa UEFA, arrivò nel 1988 dopo il successo nella doppia finale contro l'Espanyol.

Ma come scenderanno in campo a Dublino Atalanta e Bayer Leverkusen? Le ultime sulle scelte di formazione di Gasperini e Xabi Alonso.