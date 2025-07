Forfait di Keylor Navas con i Newell's, il secondo portiere diventa a sorpresa un attaccante: il "Pipa" Benedetto in panchina come vice Barlasina

Newell's Old Boys

Independiente Rivadavia vs Newell's Old Boys

L'attaccante classe 1990 argentino è finito a sorpresa in distinta come vice portiere: decisiva l'assenza all'ultimo di Keylor Navas.

Evento curioso direttamente dalla Primera División argentina.

Nel corso della prima giornata di campionato, i Newell’s Old Boys affrontano l’Independiente Rivadavia, ma a poche ore dal fischio d’inizio arriva il forfait inaspettato del portiere titolare, Keylor Navas.

Tra i pali va così Williams Barlasina, ma la vera particolarità è in panchina: nessun secondo portiere a disposizione. A ricoprire il ruolo di vice estremo difensore è infatti Dario Benedetto, noto attaccante ex Boca Juniors e Marsiglia, pronto a indossare i guanti in caso di emergenza.