Fonseca vola in Francia col suo Lione, ma il Milan è ancora una ferita aperta: "Meritavo più tempo"

L'avventura di Paulo Fonseca al timone del Milan è durata soltanto pochi mesi: tanti risultati non all'altezza delle aspettative ed esonero inevitabile, con la squadra affidata al connazionale Sergio Conceiçao nella seconda parte della stagione 2024/25.
Il breve periodo rossonero dell'ex Roma è una delle note più negative della carriera da allenatore: tante critiche ricevute per le difficoltà incontrate a dare la propria impronta di gioco alla squadra, incapace a sua volta di assimilare i nuovi dettami.
Fonseca è tornato a parlare proprio della parentesi milanista nell'intervista concessa a 'The Athletic': un soggiorno di tutt'altro tenore rispetto a quello in Francia, dove col Lione si sta togliendo parecchie soddisfazioni.