Paulo Fonseca Milan RomaGetty Images
Vittorio Rotondaro

Fonseca vola in Francia col suo Lione, ma il Milan è ancora una ferita aperta: "Meritavo più tempo"

Il tecnico portoghese ripercorre il breve periodo alla guida del Milan: "Mi è stato chiesto di cambiare stile di gioco, ma non è facile dopo tanti anni".

L'avventura di Paulo Fonseca al timone del Milan è durata soltanto pochi mesi: tanti risultati non all'altezza delle aspettative ed esonero inevitabile, con la squadra affidata al connazionale Sergio Conceiçao nella seconda parte della stagione 2024/25.

Il breve periodo rossonero dell'ex Roma è una delle note più negative della carriera da allenatore: tante critiche ricevute per le difficoltà incontrate a dare la propria impronta di gioco alla squadra, incapace a sua volta di assimilare i nuovi dettami.

Fonseca è tornato a parlare proprio della parentesi milanista nell'intervista concessa a 'The Athletic': un soggiorno di tutt'altro tenore rispetto a quello in Francia, dove col Lione si sta togliendo parecchie soddisfazioni.

  • IL RIMPIANTO DI FONSECA

    "Meritavo più tempo, dispiace non averne avuto. Mi era stato chiesto di cambiare stile di gioco, ma non è facile quando la squadra è abituata a giocare in una determinata maniera da tanti anni. Abbiamo giocato alcune gare in modo stupendo. Serviva più continuità, in Italia è complicato portare avanti certi cambiamenti".

  • RINATO COL LIONE

    Stagione fin qui da 8 in pagella per Fonseca, condottiero di un Lione che in Ligue 1 è reduce da sette vittorie consecutive: ruolino che ha permesso di scalare la classifica fino al terzo posto, a -6 dal PSG secondo e a -7 dal Lens capolista.

    Percorso quasi netto in Europa League: sette vittorie e un solo k.o. nella League Phase, chiusa davanti a tutti e con la qualificazione diretta agli ottavi tranquillamente raggiunta.

    Lione ancora in corsa anche in Coppa di Francia: giovedì 5 marzo ospiterà il Lens nella sfida valida per i quarti di finale.

  • SQUALIFICA ALLE SPALLE

    E pensare che l'avventura di Fonseca al Lione era iniziata nel peggiore dei modi: con una squalifica di ben nove mesi, comminatagli per quanto accaduto in Lione-Brest del 2 marzo 2025.

    Il portoghese aveva protestato duramente con l'arbitro mimando una testata: un gesto punito con l'espulsione e col lungo stop, conclusosi ai primi di dicembre.

0