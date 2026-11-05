Fonseca racconta l'esonero al Milan: "Il mio successore era già nello spogliatoio, ho dovuto svuotare l'armadietto, nessuno mi ha telefonato"

Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting.
Dopo aver lasciato in maniera improvvisa il Lione, che non ha gradito la decisione, il tecnico portoghese ha preso le redini del club di Lisbona, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.
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In biancoverde prende il posto di Rui Borges e proprio parlando del passaggio di consegne racconta un aneddoto relativo all'avventura al Milan.