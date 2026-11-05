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Redazione Goal

Fonseca racconta l'esonero al Milan: "Il mio successore era già nello spogliatoio, ho dovuto svuotare l'armadietto, nessuno mi ha telefonato"

Serie A
Milan
Calciomercato
P. Fonseca
Sporting CP
R. Borges
S. Conceicao

Il tecnico portoghese racconta un aneddoto relativo alla sua breve esperienza in rossonero.

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Paulo Fonseca è il nuovo allenatore dello Sporting.

Dopo aver lasciato in maniera improvvisa il Lione, che non ha gradito la decisione, il tecnico portoghese ha preso le redini del club di Lisbona, con cui ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030.

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In biancoverde prende il posto di Rui Borges e proprio parlando del passaggio di consegne racconta un aneddoto relativo all'avventura al Milan.

  • LA TELEFONATA CON RUI BORGES

    Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Paulo Fonseca ha svelato una telefonata a Rui Borges:

    "Cerco che c'è stata una telefonata. E' successo più o meno quando hanno iniziato a circolare le voci secondo cui Rui avrebbe rifiutato di parlarmi. Ieri ho avuto il piacere di parlare con lui: è stata una conversazione molto aperta e molto onesta, tra due allenatori che capiscono perfettamente, senza alcuna ipocrisia, cosa rappresentino momenti come questi. Abbiamo parlato a lungo, in modo molto piacevole, con grande rispetto e grande ammirazione reciproca, come avevo già detto in passato. Non ho parlato solo con Rui, ma anche con il suo vice Tiago che conosco da tempo. A volte si creano polemiche quando, in realtà, le cose sono assolutamente normali".

  • "AL MILAN IL MIO SUCCESSORE GIA' NELLO SPOGLIATOIO"

    Fonseca prosegue e per ribadire il concetto espresso racconta la fine della sua avventura alla guida del Milan, dove fu sostituito repentinamente da Sergio Conceiçao:

    "Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato (Conceiçao, ndr). Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n'era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali".

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