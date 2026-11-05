Fonseca racconta l'esonero al Milan: "Il mio successore era già nello spogliatoio, ho dovuto svuotare l'armadietto, nessuno mi ha telefonato"

Fonseca prosegue e per ribadire il concetto espresso racconta la fine della sua avventura alla guida del Milan, dove fu sostituito repentinamente da Sergio Conceiçao:

"Posso raccontarvi questa storia. Ero al Milan, stavamo giocando contro la Roma e il tecnico che avrebbe preso il mio posto era già stato ingaggiato (Conceiçao, ndr). Il giorno dopo ho dovuto svuotare in fretta la mia stanza e il mio armadietto perché il nuovo allenatore voleva entrare. E sapete una cosa? Non ho ricevuto nemmeno una telefonata, ma non ce n'era bisogno. Nel calcio queste situazioni fanno parte del gioco e non me la sono presa. Dobbiamo capire, senza ipocrisia, che questi processi sono naturali".