Fonseca promette pasteis de nata se il Milan vincerà contro Liverpool e Inter: cosa sono?

Alla vigilia della sfida coi Reds, Fonseca promette: “Se battiamo Liverpool e Inter offro pasteis de nata a tutti”. Anche Morata sceglie il suo pegno.

Ogni promessa è debito e Paulo Fonseca sarebbe la persona più felice di tutti se si ritrovasse a dover mantenere l’impegno preso con i giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool.

Quella che è appena iniziata sarà infatti una settimana molto importante sia per il Milan che per l’allenatore portoghese, già al centro delle critiche dopo il difficile inizio di campionato della sua squadra.

Martedì sera a San Siro i rossoneri affronteranno il Liverpool nella prima giornata di Champions League, domenica sera invece ci sarà il derby di campionato contro l’Inter.

Due gare che potrebbero far cambiare il vento in casa rossonera: Fonseca lo sa bene e in conferenza stampa ha fatto una promessa ai giornalisti presenti.