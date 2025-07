Folorunsho al Cagliari, manca solo l'ufficialità: formula e cifre svelate

Visite mediche e firma con il Cagliari per Folorunsho, pronto ad essere confermato come nuovo acquisto: arriva dal Napoli.

Colpo importante per il nuovo Cagliari di Fabio Pisacane, che nei prossimi giorni potrà contare su Michael Folorunsho. Il centrocampista italiano, che ha ben figurato nel Verona guadagnandosi una chance anche con le maglie di Fiorentina e Napoli, svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto con la società sarda. Dopo le voci su un possibile saluto alla Serie A, alla fine il classe 1998 rimarrà nella massima serie trasferendosi sull'isola.

A caccia di riscatto dopo un'annata non all'altezza di quelle precedenti, Folorunsho ha scelto il Cagliari spinto dal progetto 2025/2026, con un tecnico giovanissimo in panchina e il desiderio di andare oltre la solita mera salvezza che da anni porta i tifosi rossoblù a scagliarsi contro la società.

Folorunsho non sarà il primo acquisto del Cagliari in vista della nuova annata al via a metà agosto, ma bensì il secondo dopo Gennaro Borrelli, punta svincolatasi dal Brescia e arrivato a costo zero. Anche per il centrocampista romano di origine nigeriano nessuna grossa cifra investita dalla società sarda, in attesa della eventuale conferma nell'estate 2026.