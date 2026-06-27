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Uruguay eliminazioneGetty/DAZN
Matteo Occhiuto

Follia Uruguay: dopo il fracaso la Celeste perde la testa, Bielsa furioso in tv, Valverde si sfoga coprendosi la bocca e Canobbio spinge l’arbitro

Coppa del Mondo
Uruguay vs Spagna
Spagna
Uruguay

L'Uruguay viene eliminato dal Mondiale ed esplode la tensione: Bielsa s'infuria contro un giornalista, Valverde si sfoga ma copre la bocca, Canobbio spinge l'arbitro dopo l'espulsione.

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L’Uruguay è fuori dai Mondiali. L’eliminazione della Celeste è arrivata nella notte italiana, culmine prevedibile di una tensione di cui si parlava da giorni. Addirittura, alla vigilia del match decisivo con la Spagna, era emerso un duro confronto fra la squadra e il CT Marcelo Bielsa. I giocatori, in vista del match contro Yamal e compagni, avrebbero gradito un impianto tattico più difensivo (un pari sarebbe effettivamente bastato), mentre l’allenatore argentino ha imposto il proprio credo, basato su un calcio di comando.

Alla fine, la Spagna ha eliminato con l’1-0 gli uruguaiani, protagonisti anche nell’ultima gara del girone di diverse scene davvero da brividi in campo e fuori.

  • Marcelo BielsaFIFA

    BIELSA SE LA PRENDE COL GIORNALISTA

    Chi ha preso i riflettori è proprio Marcelo Bielsa. La guida tecnica di Rosario ha completato un Mondiale disastroso, in cui ha fatto parlare di sé più per quanto fatto fuori dal campo. Aveva iniziato rifiutandosi di guardare in camera nelle foto ufficiali del torneo, chiude il cerchio infuriandosi in tv coi giornalisti. Bielsa, infatti, non ha gradito qualche secondo di attesa da parte di un inviato a bordocampo nel porgli la domanda in diretta, urlandogli “Vai de una Vez”, che in italiano sarebbe traducibile con un secco e furente “Muoviti”. 

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    VALVERDE, BOCCA COPERTA E SFOGO?

    Non finisce qui. Ha fatto molto rumore, a gara in corso, la sostituzione di Valverde. Il centrocampista del Real Madrid è stato sostituito a inizio secondo tempo, in maniera assolutamente sorprendente. Il numero 8 dell’Uruguay e Bielsa non si sono degnati di uno sguardo al momento dell’uscita dal campo, con Valverde che, mentre si accomodava in panchina, ha salutato tutti i giocatori, coprendosi poi la bocca con la maglia mentre si lasciava andare a qualche dichiarazione con lo staff. Uno sfogo, senza dubbio, seguito poi dalle lacrime per un fallimento senza precedenti. 

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  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CANOBBIO IMPAZZISCE PER UN ROSSO (SACROSANTO)

    A completare l’opera, poi, è stato Agustin Canobbio. L’attaccante della Celeste è stato espulso nei minuti finali per un fallo davvero brutto su Pau Cubarsi. Dopo aver visto il colore del cartellino, Canobbio ha completamente perso la testa, mettendo le mani addosso al direttore di gara spingendolo sul petto. Solo l’intervento dei compagni, che lo hanno allontanato da Elfath, ha permesso che la situazione non degenerasse, ma è ipotizzabile una lunga squalifica in arrivo per lui.


  • Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    MUSLERA SOSTITUITO ALL’INTERVALLO

    Il ko dell’Uruguay è stato, peraltro, generato da un clamoroso errore dell’ex Lazio Muslera, che già contro l’Arabia Saudita era stato protagonista di un’altra papera inspiegabile. Il portiere si è fatto battere da una conclusione assolutamente non irresistibile di Alex Baena. Un tiro abbastanza prendibile che, però, Muslera ha completamente mancato, compromettendo il match per la formazione di Bielsa. Che, poi, all’intervallo lo ha sostituto, ma quando il danno ormai era fatto.

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