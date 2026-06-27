Follia Uruguay: dopo il fracaso la Celeste perde la testa, Bielsa furioso in tv, Valverde si sfoga coprendosi la bocca e Canobbio spinge l’arbitro

L’Uruguay è fuori dai Mondiali. L’eliminazione della Celeste è arrivata nella notte italiana, culmine prevedibile di una tensione di cui si parlava da giorni. Addirittura, alla vigilia del match decisivo con la Spagna, era emerso un duro confronto fra la squadra e il CT Marcelo Bielsa. I giocatori, in vista del match contro Yamal e compagni, avrebbero gradito un impianto tattico più difensivo (un pari sarebbe effettivamente bastato), mentre l’allenatore argentino ha imposto il proprio credo, basato su un calcio di comando.

Alla fine, la Spagna ha eliminato con l’1-0 gli uruguaiani, protagonisti anche nell’ultima gara del girone di diverse scene davvero da brividi in campo e fuori.