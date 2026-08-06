Follia di Laurienté in amichevole col Sassuolo: mani sul collo all'avversario ed espulsione

Un intervento inutile, a maggior ragione in un'amichevole, che ha immediatamente fatto scattare diversi compagni neroverdi che sono andati subito a redaguirlo. La reazione peggiore è però proprio quella di Laurienté che, una volta alzatosi, si è fiondato sul difensore spagnolo mettendogli le mani all'altezza del collo e spingendolo con forza a terra. Immediato l'intervento dell'arbitro che ha estratto il cartellino rosso. Con un uomo in meno il Sassuolo sbanda nel finale e concede a Gonzalez la tripletta che chiude la gara sul 4-1