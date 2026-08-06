Un brutto epilogo in una partita tutto sommato equilibrata e che aveva dato fino a quel momento segnali positivi per il Sassuolo di Alberto Aquilani. L'amichevole contro il Celta Vigo è finita ufficialmente con una sconfitta per 4-1 per la formazione neroverde, ma a condizionare la gara è stata, inevitabilmente, l'espulsione rifilata ad Armand Laurienté sul risultato di 1-1.
Follia di Laurienté in amichevole col Sassuolo: mani sul collo all'avversario ed espulsione
IL FALLO DI LAGO
Al minuto 76, con la palla in possesso del Sassuolo all'altezza della linea laterale e davanti alle panchine, Laurienté pressato da Yoel Lago sceglie il retropassaggio verso il proprio portiere ma, al momento di calciare la sfera, il difensore spagnolo decide di entrare duramente e da dietro sull'attaccante francesce che finisce malamente a terra.
REAZIONE E MANI AL COLLO
Un intervento inutile, a maggior ragione in un'amichevole, che ha immediatamente fatto scattare diversi compagni neroverdi che sono andati subito a redaguirlo. La reazione peggiore è però proprio quella di Laurienté che, una volta alzatosi, si è fiondato sul difensore spagnolo mettendogli le mani all'altezza del collo e spingendolo con forza a terra. Immediato l'intervento dell'arbitro che ha estratto il cartellino rosso. Con un uomo in meno il Sassuolo sbanda nel finale e concede a Gonzalez la tripletta che chiude la gara sul 4-1
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