Foggia-Taranto dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Serie C

Derby pugliese che sa di ultima spiaggia: sia rossoneri che rossoblu hanno bisogno di punti per lasciare il fondo della classifica.

Vietato sbagliare. Sarà questo il diktat di Foggia e Taranto, di fronte nell’anticipo della giornata numero 8 del campionato di Serie C NOW.

Nonostante il blasone che le contraddistingue, le due formazioni pugliesi sono rispettivamente penultima e ultima in classifica.

Solo 5 punti per il Foggia, capace di vincere una sola partita in questa stagione. Peggio ancora il Taranto: zero successi fin qui, 3 punti conquistati.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.