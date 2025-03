Foggia-Sorrento dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Foggia vs Sorrento

Serie C

Chi vince resta in corsa per i playoff, chi perde rischia di rimanere nel limbo: allo Zaccheria è gara tutta rossonera.

Sfida da dentro fuori allo Zaccheria. Nella trentesima giornata del girone C di Serie C si giocherà la sfida fra il Foggia di Zauri e il Sorrento di Ferraro.

I pugliesi arrivano all’appuntamento con 36 punti in classifica, mentre sono tre in più per i campani.

Chi vince resterà in corsa per i playoff, mentre chi perde rischierà di rimanere fuori dalla lotta alla post-season.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.