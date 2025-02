Foggia-Potenza dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Duello playoff allo Zaccheria: i rossoneri lottano per entrare fra le prime dieci, il Potenza per scacciare una crisi profonda.

Foggia-Potenza sarà una delle sfide più interessanti della domenica del girone C di Serie C NOW.

Allo stadio Zaccheria i rossoneri andranno a caccia della terza vittoria consecutiva, nel tentativo di agganciare una zona playoff che dista, al momento, solamente tre lunghezze.

Dall’altra parte, invece, c’è il Potenza: per i rossoblu solamente un punto nelle ultime quattro partite, con una situazione recente da riscattare al più presto possibile per non perdere posizioni in griglia playoff.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.