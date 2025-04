Foggia-Messina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida da brividi allo Zaccheria: Foggia e Messina a confronto fra difficoltà societarie e di classifica. Formazioni, canale tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Foggia-Messina sarà una delle sfide più delicate della penultima giornata del girone C di Serie C NOW. Allo Zaccheria andrà in scena un match molto delicato: sia i pugliesi che i siciliani attraversano una fase di classifica e societaria molto delicata.

Il Foggia è terzultimo a quota 30 punti, con cinque ko consecutivi sul groppone e una salvezza ancora da conquistare. Il Messina, invece, è ultimo a 19 e deve cercare di vincere per tenere viva la possibilità di disputare i playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.