Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Foggia Calcio v Bari FC - Serie BGetty Images Sport
GOAL

Foggia-Cavese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Momenti diversi si incrociano allo Zaccheria: il Foggia di Barilari sfida la Cavese di Prosperi.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Momenti diversi, ma uguale necessità di punti. Nella domenica sera di Serie C si sfidano Foggia e Cavese, a caccia di un risultato positivo in chiave salvezza.

Tre sconfitte consecutive hanno lasciato al penultimo posto il Foggia di Barilari, che ha ereditato la panchina di Delio Rossi e il difficile compito di guidare i rossoneri.

La Cavese di Prosperi, invece, si è rialzata nelle ultime settimane, ottenendo 10 punti nelle ultime quattro gare e uscendo dalla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

  • FOGGIA-CAVESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

    • Partita: Foggia-Cavese

    • Data: domenica 16 novembre

    • Orario: 20:30

    • Canale TV: Rai Sport, Sky Sport Uno e Sky Sport 251

    • Streaming: raiplay.it, Sky Go, NOW

    CALCIO IN TV: TUTTA LA PROGRAMMAZIONE

    • Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI FOGGIA-CAVESE

    FOGGIA (4-3-2-1): Perucchini; Morelli, Buttaro, Minelli, Panico; Byar, Pazienza, Garofalo; D'Amico, Oliva; Fossati. All. Barilari.

    CAVESE (3-5-2): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Diarrassouba, Awua, Munari, Macchi; Fusco, Ubaldi. All. Prosperi.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • PROBABILI FORMAZIONI FOGGIA-CAVESE

    FOGGIA (4-3-1-2): Perucchini; Buttaro, Minelli, Felicioli, Panico; Pazienza, Garofalo, Oliva; D’Amico; Bevilacqua, Sylla. All. Barilari.

    CAVESE (3-4-2-1): Boffelli; Luciani, Cionek, Nunziata; Amerighi, Awua, Munari, Macchi; Diarrassouba, Sorrentino; Fusco. All. Prosperi.


  • ORARIO FOGGIA-CAVESE

    La gara fra Foggia e Cavese, valida per la giornata numero 14 di Serie C, si giocherà domenica 16 novembre, allo stadio Pino Zaccheria, con fischio d’inizio ore 20:30.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DOVE VEDERE FOGGIA-CAVESE IN TV

    • Sky Sport

    • Rai Sport

    Foggia-Cavese verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

    Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

    La gara sarà disponibile anche, in chiaro, su Rai Sport, al canale 58 del digitale terrestre. 

  • FOGGIA-CAVESE IN DIRETTA STREAMING

    • Sky Go

    • Now

    • Raiplay

    Sarà possibile seguire Foggia-Cavese anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

    Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

    Il match dello Zaccheria, inoltre, sarà disponibile gratuitamente in streaming su raiplay.it.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TELECRONISTA E SECONDA VOCE

    La telecronaca del match sarà a cura di Andrea Menon su Sky Sport.

Serie C
Siracusa Calcio crest
Siracusa Calcio
SIR
Foggia crest
Foggia
FOG
Serie C
Cavese crest
Cavese
CAV
Benevento crest
Benevento
BEN