Foggia-Cavese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Momenti diversi, ma uguale necessità di punti. Nella domenica sera di Serie C si sfidano Foggia e Cavese, a caccia di un risultato positivo in chiave salvezza.

Tre sconfitte consecutive hanno lasciato al penultimo posto il Foggia di Barilari, che ha ereditato la panchina di Delio Rossi e il difficile compito di guidare i rossoneri.

La Cavese di Prosperi, invece, si è rialzata nelle ultime settimane, ottenendo 10 punti nelle ultime quattro gare e uscendo dalla zona playout.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.