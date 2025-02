Foggia-Avellino dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sfida di grande blasone allo Zaccheria: Zauri contro Biancolino, c’è aria di big match nel girone C di Serie C NOW.

Fascino e blasone protagoniste nel sabato di Serie C NOW. Nella 26^ giornata del girone C, si sfideranno infatti Foggia e Avellino. Allo Zaccheria c'è aria di big match, nonostante le due squadre siano in posizioni di classifica molto diverse. Biancoverdi terzi, reduci da tre vittorie consecutive e a sole due lunghezze dalla vetta, occupata da Monopoli e Audace Cerignola. L'articolo prosegue qui sotto Per il Foggia è al momento una stagione amara, con i rossoneri quindicesimi a quota 29 punti. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.