Foden può lasciare davvero il Manchester City? Quanto costa, stipendio e cosa c'è di vero sul Milan

Nell'ultima stagione Foden ha perso la titolarità nei Citizens, con Guardiola che ha preferito fare altre scelte nonostante sia sempre stato uno dei più grandi estimatori del talento inglese classe 2000.

Solo 23 partite giocate da titolare in Premier League e 5 in Champions, rimanendo tra l'altro seduto in panchina sia all'andata che al ritorno degli ottavi contro il Real Madrid.

Il periodo migliore lo ha vissuto tra novembre e dicembre, con 8 goal concentrati tra campionato e Champions, ma nel resto della stagione ha faticato non poco ad essere incisivo con il City, al punto che Tuchel ha deciso piuttosto a sorpresa di escluderlo dai convocati dell'Inghilterra per i Mondiali.

Rendimento in calo dopo l'ultima stagione al top nel 2023/2024 e ricerca di nuovi stimoli potrebbero essere dunque due dei motivi che lo spingerebbero lontano dal City, sin qui l'unico club della sua carriera.