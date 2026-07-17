Foden può lasciare davvero il Manchester City? Quanto costa, stipendio e cosa c'è di vero sul Milan

Quale futuro per Phil Foden? Ci sono davvero possibilità che possa dire addio al Manchester City in estate?
Il rinnovo ufficiale non è ancora arrivato, allora analizziamo tutte le possibilità. compresa quella di poterlo semmai vedere in Serie A.
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Quale futuro per Phil Foden? Ci sono davvero possibilità che possa dire addio al Manchester City in estate?
Il rinnovo ufficiale non è ancora arrivato, allora analizziamo tutte le possibilità. compresa quella di poterlo semmai vedere in Serie A.
Pep Guardiola, lo scorso maggio, aveva praticamente annunciato il rinnovo di Phil Foden prima di lasciare la panchina del Manchester City.
Tutto sarebbe già stato definito, ma di fatto annunci ufficiali non ne sono arrivati e il prolungamento fino al 2030, con opzione per un altro anno, non è stato ancora formalizzato.
Attualmente, dunque, il contratto di Foden con il City scade la prossima estate, il 30 giugno 2027.
Nell'ultima stagione Foden ha perso la titolarità nei Citizens, con Guardiola che ha preferito fare altre scelte nonostante sia sempre stato uno dei più grandi estimatori del talento inglese classe 2000.
Solo 23 partite giocate da titolare in Premier League e 5 in Champions, rimanendo tra l'altro seduto in panchina sia all'andata che al ritorno degli ottavi contro il Real Madrid.
Il periodo migliore lo ha vissuto tra novembre e dicembre, con 8 goal concentrati tra campionato e Champions, ma nel resto della stagione ha faticato non poco ad essere incisivo con il City, al punto che Tuchel ha deciso piuttosto a sorpresa di escluderlo dai convocati dell'Inghilterra per i Mondiali.
Rendimento in calo dopo l'ultima stagione al top nel 2023/2024 e ricerca di nuovi stimoli potrebbero essere dunque due dei motivi che lo spingerebbero lontano dal City, sin qui l'unico club della sua carriera.
Lo abbiamo appena detto, Foden è legatissimo al Manchester City: è il club nel quale è cresciuto e quello con cui ha esordito tra i professionisti, consacrandosi come un giocatore di livello mondiale.
Se fosse rimasto Guardiola, nonostante l'ottimo rapporto tra i due, probabilmente le possibilità di lasciare il club sarebbero potete aumentare, ma con l'arrivo di Maresca le cose potrebbero radicalmente cambiare.
Il tecnico italiano conosce bene Foden, avendo già lavorato al Manchester City, inoltre l'addio di Bernardo Silva libera un posto da titolare in avanti che potrebbe essere occupato nuovamente proprio da Foden.
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Ricordiamo che è un classe 2000 e che quindi ha ancora 26 anni.
Foden è nel pieno della sua carriera e maturazione calcistica e nonostante la flessione delle ultime stagioni rimane comunque uno dei migliori calciatori inglesi.
La sua valutazione si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro, una cifra sicuramente non alla portata di qualunque club.
E qui arriva l'altra nota dolente per chiunque possa pensare di strapparlo al Manchester City.
Foden, che come detto ha un contratto in essere fino a giugno 2027, guadagna circa 13 milioni di euro lordi a stagione.
Uno stipendio da top assoluto, inavvicinabile per i club italiani.
In tal senso facciamo dunque parecchia fatica a pensare che le voci sul Milan possano avere un fondamento reale.
Nonostante gli investimenti di Cardinale, Goncalo Ramos su tutti, è difficile pensare che i rossoneri possano sborsare una sessantina di milioni per Foden, né tantomeno avvicinarsi all'ingaggio che attualmente percepisce al City.
Si tratta quindi di una pure suggestione destinata a rimanere tale, almeno per il momento. Alla fine della fiera, è assai probabile che Foden rimanga al City anche in questa stagione e prolunghi il suo contratto. E che comunque, anche se dovesse cambiare maglia, non sarà quella del Milan.