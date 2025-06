Fluminense-Borussia Dortmund dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fluminense vs Borussia Dortmund

Mondiale per Club

Fluminense e Borussia Dortmund fanno il loro esordio al Mondiale: dove vedere il match in tv e streaming e le formazioni scelte dagli allenatori.

All’esordio nel gruppo F si affrontano le due grandi favorite del girone: il Borussia Dortmund, finalista della Champions League 2023/24, e il Fluminense, vincitore della Copa Libertadores 2023.

Entrambe le squadre partono con i favori del pronostico rispetto ai sudcoreani dell’Ulsan e ai sudafricani del Mamelodi Sundowns.

Trovare subito i tre punti sarebbe fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, per indirizzare il cammino nel girone e mettere in discesa il proprio percorso nel torneo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, formazioni e dove vederlo in tv e streaming.