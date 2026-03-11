Goal.com
FlorenziGetty Images
Stefano Silvestri

Florenzi e il rapporto controverso con la Roma: "Le foto coi tifosi, le falsità sul rapporto con Totti, la bugia sulla cessione"

Alessandro Florenzi si è raccontato, ricordando i tempi della Roma e le non poche difficoltà: "Per noi romani non è facile". Poi il retroscena: "Mourinho si chiedeva come mai di me si dicesse che avevo litigato con tutti".

Oggi siamo abituati a vedere Alessandro Florenzi vestito in maniera elegante, con tanto di giacca, negli studi di Sky a commentare la giornata di campionato la domenica sera. Ma per tutti, naturalmente, è e rimarrà sempre altro.

Campione d'Europa nel 2021, campione d'Italia col Milan, Florenzi qualche sogno l'ha perso per strada. Tutti con i colori giallorossi. Non è riuscito a vincere a Roma e anzi, con Roma e la Roma ha avuto un rapporto controverso, fino a essere ceduto in prestito a Valencia e PSG e a titolo definitivo ai rossoneri.

Proprio di questo ha parlato Florenzi, che proprio oggi compie 35 anni, in un'intervista al Corriere dello Sport. Un dialogo nel quale l'ex calciatore ha raccontato diverse verità e sfatato diversi miti relativi proprio all'esperienza con la maglia della Roma, la squadra del proprio cuore.

  • "NESSUNA NOSTALGIA, SCRIVO"

    "Nostalgia? No, ho smesso quando pensavo fosse arrivato il momento. Da una parte la mia vita è piena di cose, dall’altra mi sono preso un attimo per vedere, conoscere, capire, valutare. Scrivo. Cosa? Tutto quello che mi colpisce, le cose che vorrei dire o anche quelle che tengo per me, ma penso sia giusto segnare".

  • LE FOTO COI TIFOSI

    "Non volevo fare le foto coi tifosi? Ma per favore, ne ho fatte e ne faccio molte. Dico sempre sì. Poi se mi chiedete: può essere che una volta ero con le mie figlie e magari ho detto di no perché c’erano loro ed era un momento delicato? O semplicemente avevano bisogno della mia attenzione? Sì, può essere successo".

  Florenzi TottiGetty Images

    IL RAPPORTO CON TOTTI

    "Non ho avuto un bel rapporto con Totti? Falsissimo. Posso definire Francesco e De Rossi miei amici. Totti è una leggenda, Daniele un fratello, seguo il Genoa per lui e certe volte non vorrei essere nella sua testa. Fare l’allenatore deve essere duro eh…".

  • IL FUTURO

    "Se mi vedo dirigente? Non so dirlo con certezza adesso. Molte persone mi dicono che starei bene in panchina, altre dietro una scrivania. Mi piacerebbe, quello sì, parlare con i giocatori, lavorarci, essere d’aiuto. Ma non so ancora in che forma, lo giuro".

  • "MAI CHIESTO LA CESSIONE"

    "Se chiesi la cessione dopo gli striscioni duri nei miei confronti? Bugia. Bugia gigante. Neanche per un istante ho anche solo pensato di chiedere una cosa del genere".

  Alessandro Florenzi, Roma, Torino, Serie A, 12042015Getty Images

    "PER NOI ROMANI NON È FACILE"

    "Se penso di essere stato sottovalutato a Roma? Falso. Mi sono sempre dato il valore giusto, poi ognuno aveva e ha la sua idea. Totti e De Rossi erano e saranno sempre una cosa per la Roma, per noi altri romani non è facile, non lo è stato per me e non lo è per Pellegrini ora. Ma i paragoni sono stupidi. Io come loro ho dato tutto per la maglia fino all’ultima goccia. Chi vuole capire capisca, per gli altri amen. Basta".

    "Ancora adesso considero Trigoria casa? Questa è proprio vera. Per le persone che ci lavorano ogni giorno. Per me Antonio, il barista, è sempre stato uguale a un mio compagno. Io sono sempre stato me stesso con tutti, ho cercato di lavorare solo su me stesso e su cosa potevo cambiare io, non la narrazione che facevate voi giornalisti o facevano gli altri".

  • "MOURINHO MI RIVOLEVA ALLA ROMA"

    "Mourinho voleva che tornassi alla Roma? Confermo, mi telefonò, si chiedeva come mai di me si dicesse che avevo litigato con tutti. Fatevi un giro a Trigoria e chiedete: non è vero niente. E anche Mourinho lo sapeva. Lui mi voleva e io avrei giocato per lui".

