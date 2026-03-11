Florenzi e il rapporto controverso con la Roma: "Le foto coi tifosi, le falsità sul rapporto con Totti, la bugia sulla cessione"

Oggi siamo abituati a vedere Alessandro Florenzi vestito in maniera elegante, con tanto di giacca, negli studi di Sky a commentare la giornata di campionato la domenica sera. Ma per tutti, naturalmente, è e rimarrà sempre altro.

Campione d'Europa nel 2021, campione d'Italia col Milan, Florenzi qualche sogno l'ha perso per strada. Tutti con i colori giallorossi. Non è riuscito a vincere a Roma e anzi, con Roma e la Roma ha avuto un rapporto controverso, fino a essere ceduto in prestito a Valencia e PSG e a titolo definitivo ai rossoneri.

Proprio di questo ha parlato Florenzi, che proprio oggi compie 35 anni, in un'intervista al Corriere dello Sport. Un dialogo nel quale l'ex calciatore ha raccontato diverse verità e sfatato diversi miti relativi proprio all'esperienza con la maglia della Roma, la squadra del proprio cuore.