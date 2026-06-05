Florentino Perez: "Farò un'offerta da 150 milioni per un top della Champions League": Vitinha o Joao Neves i nomi papabili

Alcuni giocatori non sono nel mirino, come ammesso dallo stesso Perez: "Olise è un grande giocatore, ma non è lui che ho in mente. Nemmeno Doku, Haaland o Kane. Direi che è uno che gioca da centrocampo in su. Quando ingaggiamo qualcuno, lo facciamo per creare entusiasmo. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Kaká. Il giocatore sarà di quel calibro, e non viene dalla Premier League. Un vero Galáctico".