Un colpo da 150 milioni di euro. Florentino Perez, numero uno del Real Madrid, in vista delle elezioni di domenica per la presidenza dei blancos, ha ammesso di voler fare le cose in grande, annunciando un ricco tentativo per un big del calcio europeo, che gioca la Champions League: "Martedì farò un'offerta importante a una squadra di vertice della Champions League per un grande giocatore. Sarebbe la cifra più alta mai pagata dal Real Madrid per un trasferimento. Almeno 150 milioni".
Florentino Perez: "Farò un'offerta da 150 milioni per un top della Champions League": Vitinha o Joao Neves i nomi papabili
CHI NON ARRIVERA'
Alcuni giocatori non sono nel mirino, come ammesso dallo stesso Perez: "Olise è un grande giocatore, ma non è lui che ho in mente. Nemmeno Doku, Haaland o Kane. Direi che è uno che gioca da centrocampo in su. Quando ingaggiamo qualcuno, lo facciamo per creare entusiasmo. Figo, Zidane, Ronaldo, Cristiano, Kaká. Il giocatore sarà di quel calibro, e non viene dalla Premier League. Un vero Galáctico".
SOGNO PORTOGHESE
Secondo quanto scrive Marca Florentino Perez ha un sogno...portoghese. Ovvero uno tra Joao Neves e Vitinha. Il primo, classe 2004, piace molto a Mourinho, che lo ha messo in cima alla lista delle sue priorità. Il Paris Saint-Germain lo ha preso dal Benfica nel 2024 per 70 milioni di euro, ora vale il doppio. Così come Vitinha, al Wolverhampton quasi un mister nessuno, diventato a Parigi uno dei centrocampisti più forti in circolazione e pilastro di Luis Enrique.
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TRATTATIVA DIFFICILE
La trattativa con il Paris Saint-Germain dovrà esserci, perché entrambi i giocatori non hanno clausola rescissoria. Tra i club i rapporti non sono più freddi come una volta, la tensione per la scelta di Mbappè di lasciare Parigi per Madrid sembra essere svanita soprattutto dopo che i blancos hanno rinunciato alla Superlega, ma di certo per il Real Madrid non sarà facile: Nasser Al-Khelaifi non vende i suoi gioielli facilmente e ha argomenti economici per convincerli a restare.