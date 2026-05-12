Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Live Scores, Stats, and the Latest News
FC Barcelona LogoGetty
Leonardo Gualano

Florentino Perez attacca sul 'caso Negreira', il Barcellona: "Il nostro ufficio legale sta esaminando le sue accuse"

LaLiga
Barcellona
Real Madrid

C'è di nuovo tensione tra il Real Madrid e il Barcellona: il club blaugrana sta valutando un'azione legale dopo le parole di Florentino Perez sul 'caso Negreira'.

Pubblicità

Era una conferenza stampa molto attesa, quella organizzata con urgenza da Florentino Perez e, di fatto, non ha deluso le aspettative.

Il presidente del Real Madrid non ha fatto annunci prossima stagione e sul possibile ritorno di José Mourinho, ma ha risposto ad una serie di attacchi da lui ricevuti negli ultimi mesi, ha annunciato imminenti nuovi elezioni alle quali si candiderà ed è tornato sul famoso caso Negreira, lanciando dure accuse al Barcellona.

Proprio il club blaugrana, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la possibilità di adire alle vie legali.

  • IL CASO NEGREIRA

    L'inchiesta Negreira è un caso che ha scosso profondamente, nel corso degli ultimi anni, il calcio spagnolo.

    Si tratta di un'indagine sulla corruzione nel mondo dello sport che vedrebbe protagonista il Barcellona e José Maria Enriquez Negreira, ovvero l'ex vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale della Federazione Calcistica spagnola.

    Secondo l'accusa, tra il 2001 ed il 2018 sarebbero stati effettuati pagamenti dal Barcellona per oltre 8 milioni di euro, a società collegate a Negreira, anche se lo stesso ha sempre negato casi di corruzione, mentre il club blaugrana ha parlato di pagamenti che servivano per rapporti tecnici e dettagliati sugli arbitri, definendo la cosa come una pratica comune.

    Tale inchiesta, che non si è ancora totalmente conclusa, nel 2024 ha portato un tribunale spagnolo a far decadere l'accusa di corruzione pubblica.

    • Pubblicità

  • COSA HA DETTO FLORENTINO PEREZ

    Florentino Perez, nel corso della sua conferenza stampa, è tornato a parlare della vicenda.

    "Il 'caso Negreira' è il più grande scandalo di corruzione nella storia del calcio spagnolo ed è inaccettabile il fatto che arbitri coinvolti in quel periodo continuino a dirigere partite del nostro campionato. Abbiamo preparato un dossier completo di 600 pagine che presenteremo alla UEFA. Il Barcellona ne trae sempre vantaggio, mentre noi ed altre squadre ne risentiamo. Vediamo se la UEFA interverrà su questa vicenda, perché non sono venuto qui affinché gli arbitri si arricchissero con i soldi del Barcellona. Mai avremmo immaginato che il capo degli arbitri per vent'anni potesse ricevere soldi dal Barcellona. Stiamo raccogliendo prove e andremo avanti".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • "POTEVO AVERE SETTE TITOLI IN PU'"

    "Sono qui da non so quanti anni ed ho vinto sette Champions League e sette campionati, che sarebbero potuti essere quattordici perché gli altri me li hanno rubati. Abbiamo preparato un video che dimostra che in questa stagione ci sono stati sottratti 18 punti".

  • LA REAZIONE DEL BARCELLONA

    Il Barcellona ha affidato la sua reazione alle parole di Florentino Perez ad un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

    "In merito alla conferenza stampa indetta dal presidente del Real Madrid, Florentino Perez, vi informiamo che il nostro ufficio legale sta esaminando attentamente le sue dichiarazioni e accuse. Le stesse sono attualmente in fase di analisi e si stanno valutando i prossimi passi da intraprendere. Vi forniremo ulteriori informazioni sulla nostra posizione e sulle eventuali decisioni prese non appena opportuno".

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Barcellona crest
Barcellona
BAR
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Oviedo crest
Real Oviedo
OVI