Florentino Perez attacca sul 'caso Negreira', il Barcellona: "Il nostro ufficio legale sta esaminando le sue accuse"

Era una conferenza stampa molto attesa, quella organizzata con urgenza da Florentino Perez e, di fatto, non ha deluso le aspettative.

Il presidente del Real Madrid non ha fatto annunci prossima stagione e sul possibile ritorno di José Mourinho, ma ha risposto ad una serie di attacchi da lui ricevuti negli ultimi mesi, ha annunciato imminenti nuovi elezioni alle quali si candiderà ed è tornato sul famoso caso Negreira, lanciando dure accuse al Barcellona.

Proprio il club blaugrana, attraverso un comunicato ufficiale, ha annunciato la possibilità di adire alle vie legali.