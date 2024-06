Flop, panchine e zero goal: Vlahovic è stata una delle grandi delusioni di Euro 2024. Ora l’attaccante serbo non può fallire il riscatto con la Juve.

L’obiettivo era quello di un Europeo da protagonista, per lasciarsi alle spalle una stagione in chiaroscuro con la Juventus – più ancora per le prestazioni che per i goal, visti i 18 centri tra Serie A (6) e Coppa Italia (2)

Un numero comunque importante, ma forse troppo pochi per uno con le potenzialità di Dusan Vlahovic.

Euro 2024, invece, si è rivelato un flop a livello personale per l’attaccante, così come per tutta la Serbia, eliminata dopo aver chiuso il girone C all’ultimo posto, con appena due punti in tre gare.

In questo Europeo Dusan Vlahovic ha deluso, mostrando la versione peggiore di sé: troppo spesso nervoso e quasi mai al centro del gioco. Tanto che nella gara decisiva contro la Danimarca il ct Dragan Stojkovic lo ha mandato in campo solo al 67’.

Ma quanto influirà questo flop europeo in Vlahovic? Che attaccante ritroverà la Juventus al momento del suo ritorno in Italia?