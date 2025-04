Flick esalta l'Inter: "Squadra fantastica, hanno attaccanti straordinari, il lavoro di Inzaghi incredibile"

L'Inter affronterà il Barcellona in semifinale di Champions, il tecnico blaugrana ha elogiato i nerazzurri: "Li apprezzo per quello che fanno".

Inter e Barcellona si ritroveranno contro in Champions League dopo due stagioni dall'ultima volta. In quel caso però si trattava solo di partite del girone e non c'era in palio un posto in finale, come adesso ed esattamente come nel 2010, quando poi furono i nerazzurri a vincere ed alzare il trofeo.

Il presidente dell'Inter, Giuseppe Marotta, ha dato fiducia alla squadra dicendo che l'Inter non è sfavorita nel doppio confronto con i blaugrana. E della grande sfida ha iniziato a parlarne anche l'allenatore del Barcellona, Hans Flick.

Il tecnico in conferenza, alla vigilia della partita di campionato contro il Celta, ha esaltato la squadra di Simone Inzaghi e lo stesso tecnico.