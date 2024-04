This page contains affiliate links. When you subscribe through the links provided, we may earn a commission.

Getty Fiorentina-Viktoria Plzen dove vederla: Sky, DAZN, NOW o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni Europa Conference LeagueFiorentina vs Viktoria PlzenFiorentinaViktoria Plzen La Fiorentina sfida il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti di Conference League: tutto sulle formazioni e su dove vedere la gara in tv e streaming. La Fiorentina torna a concentrarsi sul suo cammino europeo e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una gara nella quale non sarà concesso il minimo margine d’errore. Nel ritorno dei quarti di finale di Conference League affronterà infatti il Viktoria Plzen, una squadra che nella sfida di andata ha dimostrato di avere le armi giuste per disinnescare l’attacco gigliato. Il primo round, quello che si è disputato in Repubblica Ceca alla Doonsan Arena, si è chiuso sullo 0-0, un risultato che lascia aperto ogni discorso qualificazione e che è stato frutto di una partita che ha offerto pochissime emozioni. Il Viktoria è infatti sceso in campo con l’intenzione di difendere il risultato per poi giocarsi tutto al ritorno ed il piano ha funzionato visto che la Fiorentina è stata costretta a limitarsi ad un possesso di palla tanto lungo quanto sterile. L'articolo prosegue qui sotto La cosa in un certo senso ha sorpreso poco, visto che la compagine ceca non prende goal nella competizione dal 5 ottobre (nella fase a gironi contro l’Astana) e che l’attacco della Fiorentina non sta vivendo un momento particolarmente esaltante. Gli uomini di Italiano dovranno dunque cercare la vittoria sperando di evitare i tempi supplementari e i calci di rigore: il Viktoria, può diventare la prima squadra nella storia della competizione a superare due turni consecutivi proprio grazie alla lotteria dal dischetto (ha eliminato il Servette negli ottavi dopo un doppio 0-0). La squadra che riuscirà ad avere la meglio nel doppio confronto, affronterà in semifinale una tra Club Brugge e PAOK (1-0 interno per la compagine belga all’andata). In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Viktoria Plzen: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming. Scelti da Goal Guida TV: calcio in diretta e streaming

