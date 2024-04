Fiorentina-Viktoria Plzen 2-0 dts, cronaca, tabellino e voti: Nico Gonzalez si risveglia, Viola in semifinale di Conference

L'argentino trova il goal a inizio supplementari portando la Fiorentina al turno successivo di Conference. Tre legni per i toscani.

Per il secondo anno consecutivo, la Fiorentina giocherà la semifinale di Conference. Dopo aver perso in finale nel 2023 contro il West Ham, la Viola proverà a raggiungere nuovamente l'ultimo atto del torneo dopo ever eliminato il Viktoria nei quarti. Il passaggio in semifinale avvicina anche la grande gioia per la Serie A, che avrà cinque squadre in Champions nel 2024/2025.

La Fiorentina ci prova in tutti i modi, ma tra sfortuna e abilità del portiere del Viktoria il risultato rimane sullo 0-0 nel primo tempo. Jedicka dice di no in più occasioni alla squadra viola, battuto, ma non superato, in occasione dei due legni colpiti rispettivamente da Belotti (palo) e Kouamé (traversa).

A secco nel primo tempo dopo le tante occasioni, la Fiorentina rallenta nella ripresa. Il Viktoria continua a rimanere lontano dall'area viola, ma il risultato rimane sul pareggio, avvicinando i supplementari dopo l'altro 0-0, quello del match d'andata.

L'articolo prosegue qui sotto

Al 66' il match sembra poter cambiare in virtù dell'espulsione rimedata da Cadu, ma gli attacchi della Fiorentina latitano. Solamente a inizio tempo supplementari la Viola trova il goal qualificazione, con Nico Gonzalez: due mesi dopo l'ultimo, il centro che vale le semifinali (prima di un altro legno colpito da Quarta e dal raddoppio di Biraghi).