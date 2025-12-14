Fiorentina-Verona 1-2, pagelle e tabellino: Orban gela i viola, Fagioli e Kean ci provano, Bella-Kotchap è un muro

Notte fonda per la Fiorentina che perde in casa 1-2 contro il Verona e sprofonda sempre di più in classifica. Decisiva la doppietta di Orban.

I viola fanno la partita ma la prima grande occasione è per gli ospiti che colpiscono in pieno la traversa con Bernede. La Fiorentina si rende pericolosa col solito Kean, che lanciato da Fagioli però spara alto. Prima dell'intervallo arriva il vantaggio del Verona: Orban, subentrato al posto dell'infortunato Giovane, infila la difesa di Vanoli e batte De Gea sul primo palo. Scaligeri avanti all'intervallo e il 'Franchi' fischia.

Nella ripresa la Fiorentina spinge alla ricerca di un pareggio che arriva nel modo più fortunoso, dato che è Unai Nunez a mandare il pallone nella propria porta dopo l'ennesimo miracolo di Montipò su Kean. Ma in pieno recupero Orban piazza la zampata che gela il 'Franchi'.