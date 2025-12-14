Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Orban VeronaGetty Images
Lelio Donato

Fiorentina-Verona 1-2, pagelle e tabellino: Orban gela i viola, Fagioli e Kean ci provano, Bella-Kotchap è un muro

Seconda vittoria consecutiva per il Verona che stacca in classifica la Fiorentina, al 'Franchi' finisce 1-2 con doppietta di Orban. Viola sempre più ultimi e ancora senza successi in campionato.

Pubblicità

Notte fonda per la Fiorentina che perde in casa 1-2 contro il Verona e sprofonda sempre di più in classifica. Decisiva la doppietta di Orban.

I viola fanno la partita ma la prima grande occasione è per gli ospiti che colpiscono in pieno la traversa con Bernede. La Fiorentina si rende pericolosa col solito Kean, che lanciato da Fagioli però spara alto. Prima dell'intervallo arriva il vantaggio del Verona: Orban, subentrato al posto dell'infortunato Giovane, infila la difesa di Vanoli e batte De Gea sul primo palo. Scaligeri avanti all'intervallo e il 'Franchi' fischia.

Nella ripresa la Fiorentina spinge alla ricerca di un pareggio che arriva nel modo più fortunoso, dato che è Unai Nunez a mandare il pallone nella propria porta dopo l'ennesimo miracolo di Montipò su Kean. Ma in pieno recupero Orban piazza la zampata che gela il 'Franchi'.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Fagioli (6.5) uno dei pochi a salvarsi, Ranieri (5) in ritardo su Orban, Gudmundsson (5.5) non incide, Kean (6) è sempre l'ultimo a mollare, Fortini (6.5) entra bene, De Gea (5) colpevole su entrambi i goal.

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea 5; Pongracic 5.5, Comuzzo 5.5, Ranieri 5 (61' Fortini 6.5); Dodò 5.5, Mandragora 5.5 (62' Richardson 6), Fagioli 6.5, Sohm 5.5 (68' Dzeko 5.5), Parisi 6; Gudmundsson 5, Kean 6. All. Vanoli

    • Pubblicità

  • PAGELLE VERONA

    Orban (7) la decide con una doppietta, Bella-Kotchap (6.5) è quasi insuperabile, Al-Musrati (6.5) uomo assist, Mosquera (5.5) e Sarr (5.5) inoffensivi, Nunez (5) sfortunato.

    VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nunez 5, Nelsson 5.5, Bella-Kotchap 6.5; Belghali 6, Niasse 5.5 (46' Gagliardini 6), Al-Musrati 6.5 (75' Serdar sv), Bernede 7, Frese 6 (75' Valentini sv); Giovane 6 (35' Orban 7), Mosquera 5.5 (63' Sarr 5.5). All. Zanetti

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO FIORENTINA-VERONA

    FIORENTINA-VERONA 1-2

    Marcatori: 42' Orban (V), 69' aut. Nunez (F), 92' Orban (V)

    FIORENTINA (3-5-2): De Gea 5; Pongracic 5.5, Comuzzo 5.5, Ranieri 5 (61' Fortini 6.5); Dodò 5.5 (87' Viti sv), Mandragora 5.5 (62' Richardson 6), Fagioli 6.5 (87' Ndour sv), Sohm 5.5 (68' Dzeko 5.5), Parisi 6; Gudmundsson 5., Kean 6. All. Vanoli

    VERONA (3-5-2): Montipò 6.5; Nunez 5, Nelsson 5.5, Bella-Kotchap 6.5; Belghali 6, Niasse 5.5 (46' Gagliardini 6), Al-Musrati 6.5 (75' Serdar sv), Bernede 7, Frese 6 (75' Valentini sv); Giovane 6 (35' Orban 7), Mosquera 6 (63' Sarr 5.5). All. Zanetti

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Niasse, Frese, Al-Musrati (V), Gudmundsson (F), Belghali, Nunez (V)

    Espulsi: Zanetti (non dal campo)

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Conference League
Lausanne crest
Lausanne
LAU
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0