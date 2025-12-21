Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fiorentina esultanzaGetty Images
Lelio Donato

Fiorentina-Udinese 5-1, pagelle e tabellino: follia di Okoye, doppietta di Kean, Gudmundsson goal da applausi, Solet segna ma sbaglia tanto, Zaniolo lotta

La Fiorentina vince la prima partita del suo campionato travolgendo l'Udinese per 5-1 con i friulani in dieci per quasi tutta la gara a causa dell'espulsione di Okoye. E torna al goal anche Moise Kean.

Pubblicità

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte l'Udinese per 5-1 e prova a ripartire. I viola restano comunque ultimi in classifica ma mostrano segnali di risveglio dopo un inizio di stagione da incubo e Vanoli respira.

La svolta della gara è l'espulsione immediata di Okoye che esce a valanga su Kean colpendo il pallone di mano fuori area. 

A quel punto la partita si mette in discesa per la Fiorentina e dopo un paio di grandi occasioni, tra cui un palo di Gudmundsson dalla distanza, sblocca il risultato con un calcio di punizione del solito Mandragora.

Il primo tempo è un dominio viola. La squadra di Vanoli raddoppia con un altro stupendo tiro da fuori di Gudmundsson e prima dell'intervallo cala il tris con Ndour di testa, su assist di un ispiratissimo Fagioli.

All'inizio della ripresa l'Udinese prova a rientrare in partita ma si sveglia Kean, che firma una doppietta. In mezzo il bellissimo goal di Solet che rende leggermente meno amara la trasferta friulana al 'Franchi'.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Fagioli(7) ispirato, Mandragora (7.5) sempre più leader, Parisi (7) spinge e lotta, doppietta di Kean (7.5), finalmente Gudmundsson (7), giallo ingenuo per Ranieri (6)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6.5, Pongracic 6.5, Comuzzo 6.5 (82' Viti sv), Ranieri 6; Mandragora 7 (53' Fortini 6.5), Fagioli 7 (82' Nicolussi Caviglia sv), Ndour 7; Parisi 7 (71' Kouame 6), Kean 7.5 (71' Piccoli 6), Gudmundsson 7. All. Vanoli.

    • Pubblicità

  • PAGELLE UDINESE

    Follia di Okoye (4), Zaniolo lotta (5.5), Solet (6) meglio in attacco che dietro, Kristensen (4.5) soffre troppo, Davis (5) non si vede.

    UDINESE (3-5-2): Okoye 4; Kristensen 4.5, Kabasele sv (10' Sava 5), Solet 6; Zanoli 5.5 (46' Kamara), Piotrowski 5.5, Karlstrom 5, Ekkelenkamp 5.5 (66' Gueye 5.5), Bertola 5; Zaniolo 5.5 (46' Lovric 5.5), Davis 5 (65' Buksa 5). All. Runjaic.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO FIORENTINA-UDINESE

    FIORENTINA-UDINESE 5-1

    Marcatori: 21' Mandragora, 42' Gudmundsson, 45'+5' Ndour, 56' Kean (F), 66' Solet (U), 68' Kean (F)

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodo 6.5, Pongracic 6.5, Comuzzo 6.5 (82' Viti sv), Ranieri 6; Mandragora 7 (53' Fortini 6.5), Fagioli 7 (82' Nicolussi Caviglia sv), Ndour 7; Parisi 7 (71' Kouame 6), Kean 7.5 (71' Piccoli 6), Gudmundsson 7. All. Vanoli.

    UDINESE (3-5-2): Okoye 4; Kristensen 5, Kabasele sv (10' Sava 5), Solet 6; Zanoli 5.5 (46' Kamara), Piotrowski 5.5, Karlstrom 5, Ekkelenkamp 5.5 (66' Gueye 5.5), Bertola 5; Zaniolo 5.5 (46' Lovric 5.5), Davis 5 (65' Buksa 5). All. Runjaic.

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Zanoli (U), Parisi, Ranieri, Nicolussi Caviglia (F)

    Espulsi: 8' Okoye (U)

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Lazio crest
Lazio
LAZ
0