Fiorentina-Udinese 5-1, pagelle e tabellino: follia di Okoye, doppietta di Kean, Gudmundsson goal da applausi, Solet segna ma sbaglia tanto, Zaniolo lotta

Prima vittoria in campionato per la Fiorentina che batte l'Udinese per 5-1 e prova a ripartire. I viola restano comunque ultimi in classifica ma mostrano segnali di risveglio dopo un inizio di stagione da incubo e Vanoli respira.
La svolta della gara è l'espulsione immediata di Okoye che esce a valanga su Kean colpendo il pallone di mano fuori area.
A quel punto la partita si mette in discesa per la Fiorentina e dopo un paio di grandi occasioni, tra cui un palo di Gudmundsson dalla distanza, sblocca il risultato con un calcio di punizione del solito Mandragora.
Il primo tempo è un dominio viola. La squadra di Vanoli raddoppia con un altro stupendo tiro da fuori di Gudmundsson e prima dell'intervallo cala il tris con Ndour di testa, su assist di un ispiratissimo Fagioli.
All'inizio della ripresa l'Udinese prova a rientrare in partita ma si sveglia Kean, che firma una doppietta. In mezzo il bellissimo goal di Solet che rende leggermente meno amara la trasferta friulana al 'Franchi'.