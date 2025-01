Fiorentina-Torino 1-1, pagelle e tabellino: Kean non basta, i granata la pareggiano in dieci con Gineitis

Fiorentina vs Torino

La Fiorentina butta via la vittoria contro il Torino in dieci: Kean la sblocca, poi un clamoroso errore regala l'1-1 a Gineitis.

La Fiorentina non esce dal periodo grigio e butta una vittoria che sembrava ormai in cassaforte, il Torino invece ottiene un altro ottimo pareggio dopo quello nel derby contro la Juventus: al 'Franchi' finisce 1-1.

Moise Kean la sblocca prima dell'intervallo ribattendo in rete di testa una corta respinta di Milinkovic-Savic su bella conclusione al volo di Colpani.

I granata, in dieci per un'ora a causa dell'espulsione del giovane Dembele, nella ripresa ci provano e trovano il clamoroso pareggio con Gineitis che approfitta di un errore dei viola in costruzione e infila De Gea.

Ora le partite senza vittoria in campionato per la squadra di Palladino diventano sei, quarto pareggio consecutivo per gli uomini di Vanoli.