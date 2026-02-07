Fiorentina-Torino 2-2, pagelle e tabellino: Solomon da applausi, Kean croce e delizia, Maripan rimedia ad una brutta partita con la rete del pari

Un destro a giro che ha ribaltato il destino della Fiorentina: Solomon (voto 7) conferma di essere stato l’acquisto giusto, il giocatore che serviva per far ripartire la squadra. Esce all’85’ tra gli applausi scroscianti dei tifosi, in una standing ovation al Franchi che testimonia come sia già scoccato l’amore.

C’è chi, invece, prima sbaglia e poi si riscatta: Moise Kean (voto 6) trascorre quasi un’ora di gioco fallendo tutto, compresi goal che nella scorsa stagione avrebbe realizzato ad occhi chiusi, ma poi si rifà segnando il 2-1 con un destro potente e carico di rabbia, seguito da un’esultanza liberatoria sotto la sua curva.

Dodo (voto 5.5) continua a sembrare un lontano parente della sua miglior versione: la Fiorentina lo aspetta con ansia per ritrovare il rendimento dei tempi migliori.

VOTI FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 5.5, Comuzzo 5.5, Pongracic 6, Parisi 6; Mandragora 6.5 (73' Ndour 6), Fagioli 6.5, Brescianini 6 (73' Fabbian 6); Solomon 7 (85' Ranieri sv), Kean 6 (85' Piccoli sv), Gudmundsson 6 (48' Harrison 6.5). All. Vanoli.