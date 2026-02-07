Goal.com
Michael Baldoin

Fiorentina-Torino 2-2, pagelle e tabellino: Solomon da applausi, Kean croce e delizia, Maripan rimedia ad una brutta partita con la rete del pari

In una serata che sembrava essersi rimessa in carreggiata dopo lo svantaggio iniziale, la Fiorentina crolla nel finale: il Torino agguanta il 2-2 davanti ai propri tifosi, lasciando i viola in piena zona retrocessione.

La Fiorentina vive un’altra serata da incubo: dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale con le reti di Solomon e Kean, i viola si vedono pareggiare al 94’ dal colpo di testa di Maripán, che gela il Franchi.

Avvio di match spumeggiante, con occasioni da entrambe le parti. La più clamorosa capita a Kean: servito in profondità da Fagioli, l’ex Juventus si presenta tutto solo davanti a Paleari, ma calcia alto sopra la traversa. I granata non perdonano e tornano avanti punendo con il colpo di testa di Casadei su cross preciso dalla trequarti di Ilkhan.

Il secondo tempo viola si apre con una brutta notizia: l’infortunio di Gudmundsson, costretto a lasciare il campo. Poco dopo, però, i toscani ribaltano il match: prima la perla di Solomon, che trova l’incrocio dei pali con un tiro da fuori area, poi il destro potente di Kean, che dopo diversi errori sotto porta riesce finalmente a sbloccarsi.

La Fiorentina domina il secondo tempo e tutto sembra procedere per il meglio, ma l’epilogo non è quello sperato: un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Gineitis viene incornato da Maripán, che di testa fulmina De Gea per il 2-2 finale.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Un destro a giro che ha ribaltato il destino della Fiorentina: Solomon (voto 7) conferma di essere stato l’acquisto giusto, il giocatore che serviva per far ripartire la squadra. Esce all’85’ tra gli applausi scroscianti dei tifosi, in una standing ovation al Franchi che testimonia come sia già scoccato l’amore.

    C’è chi, invece, prima sbaglia e poi si riscatta: Moise Kean (voto 6) trascorre quasi un’ora di gioco fallendo tutto, compresi goal che nella scorsa stagione avrebbe realizzato ad occhi chiusi, ma poi si rifà segnando il 2-1 con un destro potente e carico di rabbia, seguito da un’esultanza liberatoria sotto la sua curva.

    Dodo (voto 5.5) continua a sembrare un lontano parente della sua miglior versione: la Fiorentina lo aspetta con ansia per ritrovare il rendimento dei tempi migliori.

    VOTI FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6.5; Dodò 5.5, Comuzzo 5.5, Pongracic 6, Parisi 6; Mandragora 6.5 (73' Ndour 6), Fagioli 6.5, Brescianini 6 (73' Fabbian 6); Solomon 7 (85' Ranieri sv), Kean 6 (85' Piccoli sv), Gudmundsson 6 (48' Harrison 6.5). All. Vanoli.

  • PAGELLE TORINO

    Se la serata del Torino sembra promettere bene, lo si deve anche alle parate di Paleari (voto 6.5): il portiere granata tiene a galla la squadra per oltre un tempo, ma nulla può sulle conclusioni angolatissime di Solomon e Kean, costretto ad alzare bandiera bianca.

    Diversa la prova di Coco (voto 4.5), che commette troppe ingenuità regalando occasioni agli avversari e condizionando negativamente la difesa. 

    Il compagno di reparto Maripán (voto 6) rimedia in parte a una prestazione difficile con un’incornata che regala un punto importantissimo al Torino.

    VOTI TORINO (3-5-2): Paleari 6.5; Marianucci 6, Maripan 6, Coco 4.5; Lazaro 5.5 (69' Aboukhlal 6), Gineitis 6.5, Ilkhan 6.5 (59' Anjorin 6), Casadei 6.5, Obrador 5.5 (46' Pedersen 6); Kulenovic 5 (59' Simeone 6), Adams 5.5 (83' Zapata 6.5). All. Baroni.

  • TABELLINO FIORENTINA-TORINO 2-2

    Marcatori: 26' Casadei, 51' Solomon, 57' Kean, 94' Maripan

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: 31' Lazaro, 40' Dodo, 64' Maripan, 66' Marianucci, 90' Gineitis, 93' Comuzzo, 95' Aboukhlal

    Espulsi: -

