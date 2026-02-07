Fiorentina-Torino 2-2, pagelle e tabellino: Solomon da applausi, Kean croce e delizia, Maripan rimedia ad una brutta partita con la rete del pari

La Fiorentina vive un’altra serata da incubo: dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale con le reti di Solomon e Kean, i viola si vedono pareggiare al 94’ dal colpo di testa di Maripán, che gela il Franchi.
Avvio di match spumeggiante, con occasioni da entrambe le parti. La più clamorosa capita a Kean: servito in profondità da Fagioli, l’ex Juventus si presenta tutto solo davanti a Paleari, ma calcia alto sopra la traversa. I granata non perdonano e tornano avanti punendo con il colpo di testa di Casadei su cross preciso dalla trequarti di Ilkhan.
Il secondo tempo viola si apre con una brutta notizia: l’infortunio di Gudmundsson, costretto a lasciare il campo. Poco dopo, però, i toscani ribaltano il match: prima la perla di Solomon, che trova l’incrocio dei pali con un tiro da fuori area, poi il destro potente di Kean, che dopo diversi errori sotto porta riesce finalmente a sbloccarsi.
La Fiorentina domina il secondo tempo e tutto sembra procedere per il meglio, ma l’epilogo non è quello sperato: un calcio di punizione dalla trequarti battuto da Gineitis viene incornato da Maripán, che di testa fulmina De Gea per il 2-2 finale.