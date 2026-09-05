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Fiorentina Torino MandragoraGetty Images
Marco Trombetta

Fiorentina-Torino 1-2, pagelle e tabellino: la bomba dell'ex di Mandragora, la rovesciata di Che Adams, l'illusione Pellegrino prima dell'incubo viola

Serie A
Fiorentina vs Torino
Fiorentina
Torino

Illusa dal goal di Pellegrino, al Fiorentina perde la terza partita su tre in Serie A subendo la rimonta del Torino con il super goal dell'ex Mandragora e quello di Che Adams.

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Doveva essere una stagione diversa per la Fiorentina, con nuove idee e nuove ambizioni, ma l'inizio, se possibile è stato peggio di quello dell'anno scorso. Tre sconfitte su tre giornate, due di fila in casa e l'ennesimo tunnel senza uscita.

Primo tempo con pochi squilli ma di marca Torino, anche se il primo brivido è viola (Perri salva su Mastantuono, Fortini respinge sulla linea il tap in di Njie). La squadra di Grosso fatica a costruire gioco, quella di Abate sfiora il vantaggio con l'ex Mandragora e indispettisce il Franchi.

Due gli infortuni, con altrettante sostituzioni obbligate: Oulai deve lasciare il posto a Ndour e poco prima dell'intervallo è Coco a far spazio a Ismajli per lo stesso motivo.

Nella ripresa succede di tutto, prima l'illusione Pellegrino (con cappellata di Perri che poi avrà modo parzialmente di riscattarsi) poi la rimonta del Torino iniziata con il classico 'goal alla Mandragora', una sberla mancina che negli ultimi anni aveva deliziato proprio i tifosi viola e che oggi da ex fa più male che mai. Il centrocampista segna e chiede scusa, la Fiorentina subisce il colpo.

Che Adams completa il ribaltone segnando in rovesciata su assist di un altro nuovo arrivo, Belghali. Il Torino si rialza dopo due sconfitte, la Viola resta nel baratro e Grosso è praticamente già in discussione.


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  • PAGELLE FIORENTINA-TORINO

    De Gea 5,5; Joao Mario 5,5, Dragusin 6, Viery 5,5, Valdepenas 5; Oulai 6 (24' Ndour 5,5), Fagioli 5,5, Brescianini 5,5 (46' Atta 6); Mastantuono 5,5 (46' Gnonto 5,5), Pellegrino 6.5, Njie 5.5 (79' Pedro Goncalves sv).

    Perri 5,5; Coco 6 (40' Ismajli), Comert 6,5, Comuzzo 6 (70' Braganca 6); Fortini 6,5 (56' Patterson 6), Fitz-Jim 6, Mandragora 7, Gineitis 6 (70' Simeone 6), Cacciamani 6,5 (56' Belghali 6,5); Vlasic 5,5, Adams 7.

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  • TABELLINO FIORENTINA-TORINO

    Marcatori: 47' Pellegrino, 73' Mandragora, 82' Adams

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai (24' Ndour), Fagioli, Brescianini (46' Atta); Mastantuono (46' Gnonto), Pellegrino (76' Beto), Njie (79' Pedro Goncalves). All. Grosso

    TORINO (3-5-2): Perri; Comuzzo (70' Bragança), Coco (40' Ismajli), Comert; Fortini (56' Belghali), Gineitis (70' Simeone), Mandragora, Fitz-Jim, Cacciamani (56' Patterson); Vlasic, Adams. All. Abate

    Arbitro: Massa

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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