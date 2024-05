Fiorentina ko, la beffa è anche per il Torino: niente Europa per i granata

La sconfitta della Fiorentina in finale con l’Olympiacos non permetterà al Torino di partecipare alla prossima edizione di Conference League.

Termina con una tripla beffa la notte dell’OPAP Arena di Atene.

Tanta amarezza per la Fiorentina, sconfitta in finale di Conference League dall’Olympiacos, in goal a quattro minuti dalla fine del secondo tempo supplementare, quando ormai i rigori erano dietro l’angolo.

Ma la beffa è anche per il Torino, che con la sconfitta della Fiorentina si vede chiuse le porte per l’Europa nella prossima stagione.

Un colpo basso per tutto il movimento calcistico italiano, che sognava di essere rappresentato da 9 squadre nella prossima campagna europea.