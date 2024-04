Fiorentina-Roma femminile dove vederla: Rai Sport o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Roma impegnata sul campo della Fiorentina e a un passo dallo Scudetto femminile: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Secondo Scudetto femminile a un passo per la Roma che, dopo il titolo dello scorso anno, è vicinissima a ripetersi.

Le giallorosse si laureeranno campionesse d'Italia in caso di vittoria ai danni della Fiorentina, avversaria nel quinto turno della Poule Scudetto.

L'articolo prosegue qui sotto

L'aritmetica si verificherebbe anche in un altro caso, ovvero qualora la Juventus non riuscisse a battere il Sassuolo in casa nel match in programma alle ore 14.30.

Di seguito tutte le indicazioni su Fiorentina-Roma femminile: dalle formazioni alle info su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.