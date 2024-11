La Fiorentina sogna in grande in Serie A: viola vicini a eguagliare il record di vittorie consecutive nel massimo campionato.

Adli e Kean, un goal per tempo per avere la meglio anche sul Como: settima vittoria di fila per la Fiorentina, sempre più lanciata verso i piani altissimi della Serie A.

La squadra di Palladino vola in questa prima parte di stagione, oltre ogni rosea aspettativa: un cammino che sta scomodando paragoni con le grandi rose viola del passato.

Ma qual è il record di successi consecutivi in Serie A della Fiorentina? Spoiler: bisogna andare molto indietro nel tempo...