Fiorentina-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: conferma Pellegrino, ecco Gnonto, che impatto di Njie e Pedro Gonçalves

La Fiorentina di Paolo Vanoli ne vince un'altra. Dopo l'esordio scacciaincubi in casa del Venezia in campionato, la Viola si impone per 3-0 nel derby col Pisa e passa il turno in Coppa Italia.

Una gara equilibrata e senza troppi spunti, nella quale a brillare è il giovane talento scuola Napoli Rao (palo esterno), viene spezzata a 5 minuti dall'intervallo: Dragusin calcia dalla distanza, Scuffet non respinge bene e Pellegrino non lo perdona col tap-in vincente.

Il match viene chiuso a una ventina di minuti dalla fine: il protagonista è il subentrato Njie, che sfonda lasciando sul posto un paio di avversari e serve un pallone al bacio che Gnonto deve solo scaricare in rete da due passi.

Al secondo minuto di recupero è Pedro Gonçalves a donare contorni ancora più marcati alla vittoria della Fiorentina: gran destro da fuori area su assist di Jimenez e Scuffet è ancora superato.

La Fiorentina vince dunque la seconda partita su due dopo il cambio in panchina e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia: i gigliati li giocheranno in gara secca in casa del Napoli.







