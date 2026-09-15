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FiorentinaGetty Images
Stefano Silvestri

Fiorentina-Pisa 3-0, pagelle e tabellino: conferma Pellegrino, ecco Gnonto, che impatto di Njie e Pedro Gonçalves

Coppa Italia
Fiorentina vs Pisa
Fiorentina
Pisa

La Fiorentina batte il Pisa e approda agli ottavi di Coppa Italia, dove se la vedrà col Napoli: apre Pellegrino nel primo tempo, chiudono Gnonto e Pedro Gonçalves nel finale.

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La Fiorentina di Paolo Vanoli ne vince un'altra. Dopo l'esordio scacciaincubi in casa del Venezia in campionato, la Viola si impone per 3-0 nel derby col Pisa e passa il turno in Coppa Italia.

Una gara equilibrata e senza troppi spunti, nella quale a brillare è il giovane talento scuola Napoli Rao (palo esterno), viene spezzata a 5 minuti dall'intervallo: Dragusin calcia dalla distanza, Scuffet non respinge bene e Pellegrino non lo perdona col tap-in vincente.

Il match viene chiuso a una ventina di minuti dalla fine: il protagonista è il subentrato Njie, che sfonda lasciando sul posto un paio di avversari e serve un pallone al bacio che Gnonto deve solo scaricare in rete da due passi.

Al secondo minuto di recupero è Pedro Gonçalves a donare contorni ancora più marcati alla vittoria della Fiorentina: gran destro da fuori area su assist di Jimenez e Scuffet è ancora superato.

La Fiorentina vince dunque la seconda partita su due dopo il cambio in panchina e approda agli ottavi di finale di Coppa Italia: i gigliati li giocheranno in gara secca in casa del Napoli.


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  • PAGELLE FIORENTINA-PISA

    Bene nella Fiorentina sia Pellegrino che Gnonto, entrambi a segno. Leggero passo indietro di Mastantuono rispetto alla notte da sogno di Venezia. Ottimo ingresso in campo di Njie, autore dell'assist per il raddoppio dell'ex Leeds, così come di Pedro Gonçalves, autore di un gran goal nel recupero. Ndour recupera parecchi palloni in mezzo al campo, Joao Mario ne sbaglia troppi.

    Nel Pisa non bastano gli spunti dell'ottimo Rao. Leris e Piccinini si spendono, Caracciolo patisce Pellegrino, Scuffet non pulito nella respinta su Dragusin che origina l'1-0 dell'argentino, non troppo in partita Ferrah.

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Joao Mario 5.5, Dragusin 6.5 (46' Viery 6), Pongracic 6, Valdepenas 6 (72' Jimenez 6.5); Ndour 6.5, Oulai 6.5, Brescianini 6 (60' Njie 7); Mastantuono 6 (60' Pedro Gonçalves 7), Pellegrino 7 (83' Beto sv), Gnonto 7. All. Vanoli

    PISA (3-4-2-1): Scuffet 5.5; Primasso 6 (64' Coppola 5.5), Caracciolo 5.5, Canestrelli 6; Zanon 5.5 (59' Angori 5.5), Loyola 6, Piccinini 6.5, Leris 6.5 (75' Denoon sv); Ferrah 5.5, Rao 6.5 (59' Moreo 5.5); Pittarello 5.5 (59' Petagna 5.5). All. Bianco

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  • TABELLINO FIORENTINA-PISA

    FIORENTINA-PISA 3-0

    Marcatori: 40' Pellegrino, 71' Gnonto, 92' Pedro Gonçalves

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin (46' Viery), Pongracic, Valdepenas (72' Jimenez); Ndour, Oulai, Brescianini (60' Njie); Mastantuono (60' Pedro Gonçalves), Pellegrino (83' Beto), Gnonto. All. Vanoli

    PISA (3-4-2-1): Scuffet; Primasso (64' Coppola), Caracciolo, Canestrelli; Zanon (59' Angori), Loyola, Piccinini, Leris (75' Denoon); Ferrah, Rao (59' Moreo); Pittarello (59' Petagna). All. Bianco

    Arbitro: Marinelli

    Ammoniti: Mastantuono, Loyola, Canestrelli, Valdepenas

    Espulsi: nessuno

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