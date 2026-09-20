Fiorentina-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: super De Gea e Milinkovic, Dragusin annulla Hojlund, De Bruyne non accende la luce, Mastantuono a metà, altro ottimo impatto di Favasuli

Due vittorie e un pareggio col Napoli, lo score di Vanoli da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina non può che essere positivo. Con gli azzurri va sotto e poi la riprende, Allegri trova il primo pareggio ma fatica a dare continuità.
Nel primo tempo tre pali e grandi parate divise tra De Gea e Milinkovic prima dello schema su corner perfetto disegnato da Landucci che porta al goal di Gilmour, il suo secondo in assoluto con la maglia del Napoli.
La ripresa vede una Fiorentina partire col piede giusto e con la voglia di recuperare. Si accende Mastantuono, si accende Njie, ma l'1-1 lo trova Jimenez con la fortuna che aiuta gli audaci. Il tiro sembrava pretenzioso, ma la deviazione di Rafa Marin lo ha reso perfetto.
Così come perfetta è la parata di Milinkovic su Valdepenas, alla quale risponde ancora una volta De Gea, che raddoppia con due interventi felini sui nuovi entrati Neres e Favasuli.