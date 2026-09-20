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FBL-ITA-SERIE A-FIORENTINA-NAPOLIAFP
Marco Trombetta

Fiorentina-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: super De Gea e Milinkovic, Dragusin annulla Hojlund, De Bruyne non accende la luce, Mastantuono a metà, altro ottimo impatto di Favasuli

Fiorentina vs Napoli
Fiorentina
Napoli
Serie A

Gilmour e Jimenez confezionano l'1-1 del Franchi: Vanoli prosegue nella sua striscia positiva, Allegri trova il primo pareggio stagionale.

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Due vittorie e un pareggio col Napoli, lo score di Vanoli da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina non può che essere positivo. Con gli azzurri va sotto e poi la riprende, Allegri trova il primo pareggio ma fatica a dare continuità.

Nel primo tempo tre pali e grandi parate divise tra De Gea e Milinkovic prima dello schema su corner perfetto disegnato da Landucci che porta al goal di Gilmour, il suo secondo in assoluto con la maglia del Napoli.

La ripresa vede una Fiorentina partire col piede giusto e con la voglia di recuperare. Si accende Mastantuono, si accende Njie, ma l'1-1 lo trova Jimenez con la fortuna che aiuta gli audaci. Il tiro sembrava pretenzioso, ma la deviazione di Rafa Marin lo ha reso perfetto.

Così come perfetta è la parata di Milinkovic su Valdepenas, alla quale risponde ancora una volta De Gea, che raddoppia con due interventi felini sui nuovi entrati Neres e Favasuli.

  • PAGELLE FIORENTINA-NAPOLI

    De Gea 7; Jimenez 7, Dragusin 6,5, Ranieri 6 (85' Pongracic sv), Viery 5 (46' Valdepenas 6); Ndour 6, Fagioli 6,5, Atta 5,5 (66' Pedro Goncalves 5,5); Mastantuono 6, Pellegrino 5,5 (66' Beto 6), Njie 6 (80' Gnonto sv).

    Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Rafa Marin 5,5, Olivera 6,5; Gilmour 6,5, Lobotka 6 (90' Anguissa sv), De Bruyne 5,5; Politano 6,5 (73' Favasuli 6,5), Hojlund 5,5 (58' Lucca 5,5), Lang 5,5 (58' Neres 6,5).

    De Gea e Milinkovic si prendono la scena con parate d'autore, specialmente nel secondo tempo. Dragusin annulla Hojlund prima e Lucca poi, Viery si smarrisce nei primi 45 minuti e viene sostituito all'intervallo. De Bruyne non riesce ad accendere la luce, Jimenez cresce e trova il goal con audacia, Gilmour confeziona uno schema perfetto, anche se cala nella ripresa rischiando anche la frittata.

    Buono l'impatto di Neres al posto del solito impalpabile Lang. Olivera tiene a bada il talento di Mastantuono, altro ingresso (quasi) determinante di Favasuli. De Gea gli nega il primo goal in Serie A.

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  • TABELLINO FIORENTINA-NAPOLI

    Marcatori: 23' Gilmour, 51' Jimenez

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Ranieri (85' Pongracic), Viery (46' Valdepenas); Ndour, Fagioli, Atta (66' Pedro Goncalves); Mastantuono, Pellegrino (66' Beto), Njie (80' Gnonto). All. Vanoli

    NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera; Gilmour, Lobotka (90' Anguissa), De Bruyne; Politano (73' Favasuli), Hojlund (58' Lucca), Lang (58' Neres). All. Allegri

    Arbitro: Doveri

    Ammoniti: Mastantuono, Ranieri, De Gea

    Espulsi: nessuno

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