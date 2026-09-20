Fiorentina-Napoli 1-1, pagelle e tabellino: super De Gea e Milinkovic, Dragusin annulla Hojlund, De Bruyne non accende la luce, Mastantuono a metà, altro ottimo impatto di Favasuli

De Gea 7; Jimenez 7, Dragusin 6,5, Ranieri 6 (85' Pongracic sv), Viery 5 (46' Valdepenas 6); Ndour 6, Fagioli 6,5, Atta 5,5 (66' Pedro Goncalves 5,5); Mastantuono 6, Pellegrino 5,5 (66' Beto 6), Njie 6 (80' Gnonto sv).

Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6,5, Rafa Marin 5,5, Olivera 6,5; Gilmour 6,5, Lobotka 6 (90' Anguissa sv), De Bruyne 5,5; Politano 6,5 (73' Favasuli 6,5), Hojlund 5,5 (58' Lucca 5,5), Lang 5,5 (58' Neres 6,5).

De Gea e Milinkovic si prendono la scena con parate d'autore, specialmente nel secondo tempo. Dragusin annulla Hojlund prima e Lucca poi, Viery si smarrisce nei primi 45 minuti e viene sostituito all'intervallo. De Bruyne non riesce ad accendere la luce, Jimenez cresce e trova il goal con audacia, Gilmour confeziona uno schema perfetto, anche se cala nella ripresa rischiando anche la frittata.

Buono l'impatto di Neres al posto del solito impalpabile Lang. Olivera tiene a bada il talento di Mastantuono, altro ingresso (quasi) determinante di Favasuli. De Gea gli nega il primo goal in Serie A.