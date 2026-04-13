Fiorentina-Lazio 1-0, pagelle e tabellino: Gosens decisivo, De Gea attento, Zaccagni ci prova, Dia non punge

Secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime quattro giornate di campionato. La Fiorentina batte la Lazio 1-0 grazie alla rete di Gosense piazza un altro importantissimo scatto salvezza: dopo questa vittoria, infatti, il margine sul terzultimo posto occupato dal Lecce è di ben 8 punti.

Nella Fiorentina non recupera Kean, non convocato, in casa Lazio invece Sarri schiera subito titolare il rientrante Zaccagni. Ed è proprio il numero 10 dei biancocelesti ad avere una grandissima chance dopo 3’: tiro a giro di destro dall’interno dell’area di rigore e intervento super di De Gea a deviare in angolo. Al 9’ sono ancora i biancocelesti a sfiorare il vantaggio, con il portiere viola che però respinge la conclusione di Cancellieri. Al 28’ però è la Fiorentina a trovare il goal: Dodo allarga per Harrison che crossa di prima intenzione da destra, Gosens chiude sul secondo palo e con un colpo di testa schiacciato a terra supera Motta per l’1-0.

A inizio ripresa entra Noslin al posto di Zaccagni, che evidentemente non ha i 90’ nelle gambe dopo il mese di assenza.Proprio l’olandese è protagonista di un episodio da moviola al minuto 63’: l’attaccante della Lazio sposta la palla e va in contrasto con Mandragora dentro l’area di rigore. Il contatto tra i due è lievissimo e l’arbitro Fabbri ammonisce Noslin per simulazione. Poco dopo però viene richiamato per rivedere l’episodio al monitor: dopo il controllo VAR l’arbitro conferma la decisione e non assegna il rigore ai biancocelesti. Sempre Noslin ci prova senza successo al 74’ con un colpo di testa, poco dopo c’è il tentativo di Ratkov respinto da De Gea. L'ultimo tentativo nel recupero è di Pedro, ma al triplice fischio i sorrisi sono tutti per la Fiorentina che si avvicina alla salvezza.