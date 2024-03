Fiorentina-Juventus Women, semifinale Coppa Italia femminile dove vederla? Canale tv, diretta streaming, formazioni

La Fiorentina e la Juventus femminile si affrontano nella semifinale d'andata della Coppa Italia: dove vedere la partita in tv e streaming.

In attesa che la Serie A ricominci con la sua fase finale, Fiorentina e Juventus Women si sfidano nella semifinale della Coppa Italia femminile.

Si gioca in gare d'andata e ritorno, con la seconda partita in programma in casa della Juventus. La vincente della doppia sfida approderà alla finale della Coppa Italia femminile.

L'altra semifinale di Coppa Italia vede di fronte le formazioni femminili di Milan e Roma.

L'articolo prosegue qui sotto

Ma dove si potrà vedere in tv e streaming la semifinale di Coppa Italia femminile tra Fiorentina e Juventus? Tutte le informazioni utili.