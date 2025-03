Fiorentina-Juventus è la gara degli ex: Kean e Fagioli rinati in viola, Vlahovic e Nico Gonzalez faticano a Torino

A Firenze sarà una partita speciale per molti giocatori: Fagioli ritrova la Juventus, Nico Gonzalez per la prima volta davanti i suoi vecchi tifosi.

Fiorentina-Juventus è una gara che per tanti sembra valere più dei tre punti in palio: lo è per i due allenatori, Raffaele Palladino e Thiago Motta, che non stanno vivendo un momento facile e si giocano almeno parte del loro futuro nei due club.

Ma parlando di singoli, senza dubbio i riflettori saranno puntati sugli ex della partita. Ce ne sono addirittura quattro, suddivisi a metà. Da una parte Nicolò Fagioli e Moise Kean, dall'altra Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic.

Un po' come da tradizione visto che anche negli ultimi anni ci sono stati diversi intrecci di questo tipo. Da Federico Bernardeschi a Federico Chiesa. E andando più in là con gli anni, ovviamente, Roberto Baggio.

L'articolo prosegue qui sotto

Tutti giocatori passati dalla Fiorentina alla Juventus, con fortune altalenanti. Percorso inverso lo hanno fatto appunto prima Kean e poi Fagioli e in questo caso entrambi ci hanno guadagnato.