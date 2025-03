Fiorentina-Juventus dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina e Juventus si sfidano in una gara sentitissima e importantissima per entrambe: le formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione. Entrambe protagoniste di risultati altalenanti, Fiorentina e Juventus si sfidano in una delle partite più importanti della trentesima giornata di Serie A. Gara particolarmente delicata sia per la formazione viola che per quella bianconera. La Fiorentina è reduce dal successo e conseguente qualificazione ai quarti di finale della Conference League contro il Panathinaikos. La Juventus, precocemente eliminata sia dalla Champions League che dalla Coppa Italia, è di nuovo crollata nella crisi dopo il clamoroso 0-4 interno contro l'Atalanta di domenica scorsa. Un altro ko non farebbe che aumentare il livello di pressione sulle spalle di Thiago Motta. L'articolo prosegue qui sotto Quando si gioca Fiorentina-Juventus? Dove si potrà vedere? Le informazioni sulla diretta tv e streaming e sulle formazioni.