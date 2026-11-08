Fiorentina-Juventus 2-2, pagelle e tabellino: Pellegrino e Njie illudono i viola, Bremer svetta e la riprende, Woltemade ancora a segno, McKennie si fa beffare, polemiche per il mani di Joao Mario

Serviva una vittoria a entrambe, ma alla fine così non è stato: due volte avanti la Fiorentina, due volte al pari la Juventus. Alla fine, al Franchi, hanno la meglio i tanti rimpianti, da tutte e due le parti.

Parte subito forte la formazione viola che passa in vantaggio con il colpo di testa di Mateo Pellegrino al 4': stacco importante, pur lasciato liberissimo di agire, ed esultanza alla Gabriel Omar Batistuta. Un desiderio che conservava da tempo in un cassetto, evidentemente. Ma i bianconeri reagiscono, anche grazie a un Randal Kolo Muani che, dopo essere stato spostato da Spalletti sulla destra, più esterno, ha dato prova nelle scorse partite di aver ritrovato fiducia. E si ripete anche a Firenze: palla dentro per Nick Woltemade e pareggio al 32'.

La ripresa si apre con i soliti fantasmi per la Juventus: la Fiorentina, con un Franco Mastantuono in formato "serata di gala", si illumina e approfitta delle numerose incertezze dei bianconeri. Come al 54', quando Alieu Njie sfrutta una dormita di Weston McKennie per battere Guglielmo Vicario, nell'area piccola e dopo una serie di ribattute.

La componente episodica del match del Franchi, comunque, viene presto fuori: al 66' David De Gea esce insolitamente a vuoto e consente a Bremer di colpire in maniera vincente per il 2-2. Polemiche, poi, al 79': Joao Mario, ex della gara, colpisce con il braccio in area di rigore. Il tocco è evidente, ma l'arbitro Colombo decide di non assegnare il tiro dagli undici metri.

Finisce con un pareggio che non accontenta nessuno: i viola rimangono poco fuori la zona retrocessione, i bianconeri alla sosta sono fuori dalla zona Europa.