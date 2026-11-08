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Bremer Fiorentina JuventusGetty
Antonio Torrisi

Fiorentina-Juventus 2-2, pagelle e tabellino: Pellegrino e Njie illudono i viola, Bremer svetta e la riprende, Woltemade ancora a segno, McKennie si fa beffare, polemiche per il mani di Joao Mario

Serie A
Fiorentina vs Juventus
Fiorentina
Juventus

Pari tra i viola e i bianconeri al termine di una partita spettacolare: due volte in vantaggio gli uomini di Vanoli, ripresi da Woltemade e Bremer.

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Serviva una vittoria a entrambe, ma alla fine così non è stato: due volte avanti la Fiorentina, due volte al pari la Juventus. Alla fine, al Franchi, hanno la meglio i tanti rimpianti, da tutte e due le parti.

Parte subito forte la formazione viola che passa in vantaggio con il colpo di testa di Mateo Pellegrino al 4': stacco importante, pur lasciato liberissimo di agire, ed esultanza alla Gabriel Omar Batistuta. Un desiderio che conservava da tempo in un cassetto, evidentemente. Ma i bianconeri reagiscono, anche grazie a un Randal Kolo Muani che, dopo essere stato spostato da Spalletti sulla destra, più esterno, ha dato prova nelle scorse partite di aver ritrovato fiducia. E si ripete anche a Firenze: palla dentro per Nick Woltemade e pareggio al 32'.

La ripresa si apre con i soliti fantasmi per la Juventus: la Fiorentina, con un Franco Mastantuono in formato "serata di gala", si illumina e approfitta delle numerose incertezze dei bianconeri. Come al 54', quando Alieu Njie sfrutta una dormita di Weston McKennie per battere Guglielmo Vicario, nell'area piccola e dopo una serie di ribattute.

La componente episodica del match del Franchi, comunque, viene presto fuori: al 66' David De Gea esce insolitamente a vuoto e consente a Bremer di colpire in maniera vincente per il 2-2. Polemiche, poi, al 79': Joao Mario, ex della gara, colpisce con il braccio in area di rigore. Il tocco è evidente, ma l'arbitro Colombo decide di non assegnare il tiro dagli undici metri.

Finisce con un pareggio che non accontenta nessuno: i viola rimangono poco fuori la zona retrocessione, i bianconeri alla sosta sono fuori dalla zona Europa.

  • PAGELLE FIORENTINA-JUVENTUS

    De Gea (5.5) autore di grandi interventi, ma anche del grave errore che favorisce il goal di Bremer (6), non precisissimo in difesa, ma importantissimo per il pari. Mastantuono (7) ispira, ma non conclude, Njie (6.5) bravo a sfruttare una dormita di McKennie (5), su cui pesa tantissimo l'imprecisione in occasione del 2-1. Pellegrino (7) è un'ottima notizia per la Fiorentina, così come la partita di Kolo Muani (6.5), Woltemade (6.5) e Boga (6.5): da loro Spalletti può ripartire.

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 5.5; Jimenez 5.5, Dragusin 6, Viery 6, Joao Mario 5.5; Ndour 6, Oulai 6 (65' Fagioli 6); Mastantuono 7, Goncalves 6 (65' Brescianini 6), Njie 6.5 (86' Gnonto sv); Pellegrino 7 (86' Beto sv). All. Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario 7; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumí 6 (89' Gatti sv), Cabal 5.5 (57' Celik 6); McKennie 5 (78' Ekhator sv), Douglas Luiz 6, Koopmeiners 6; Kolo Muani 6.5, Woltemade 6.5 (57' Zhegrova 6.5), Boga 6.5 (57' Alajbegovic 6). All. Spalletti

  • TABELLINO FIORENTINA-JUVENTUS

    FIORENTINA-JUVENTUS 2-2

    Marcatori: 4' Pellegrino (F), 32' Woltemade (J), 54' Njie (F), 66' Bremer (J)

    FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 5.5; Jimenez 5.5, Dragusin 6, Viery 6, Joao Mario 5.5; Ndour 6, Oulai 6 (65' Fagioli 6); Mastantuono 7, Goncalves 6 (65' Brescianini 6), Njie 6.5 (86' Gnonto sv); Pellegrino 7 (86' Beto sv). All. Vanoli.

    JUVENTUS (4-3-3): Vicario 7; Kalulu 6, Bremer 6, Lucumí 6 (89' Gatti sv), Cabal 5.5 (57' Celik 6); McKennie 5 (78' Ekhator sv), Douglas Luiz 6, Koopmeiners 6; Kolo Muani 6.5, Woltemade 6.5 (57' Zhegrova 6.5), Boga 6.5 (57' Alajbegovic 6). All. Spalletti

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Cabal (J), Bremer (J), Oulai (F), Kolo Muani (J)

    Espulsi: -

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