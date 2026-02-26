Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Fagioli esultanzaGetty Images
Lelio Donato

Fiorentina-Jagiellonia 2-4 dts, pagelle e tabellino: Fagioli salva i viola, Dodo irriconoscibile, Mazurek da sogno, De Gea la combina grossa

Fagioli ai tempi supplementari salva la Fiorentina da una clamorosa eliminazione in Conference League, allo Jagiellonia non basta la tripletta di Mazurek. Viola qualificati per gli ottavi di finale: finisce 2-4 per i polacchi.

Pubblicità

La Fiorentina rischia grosso ma si qualifica agli ottavi di Conference League, seppure dopo i supplementari e perdendo 2-4  in casa contro lo Jagiellonia. Decisiva la vittoria per 0-3 maturata all'andata.

I viola partono discretamente impegnando un paio di volte il portiere avversario con Piccoli, ma Mazurek sblocca il risultato e in pieno recupero trova il raddoppio per gli ospiti anche grazie a una fortunosa deviazione che batte Lezzerini. 

All'inizio della ripresa la Fiorentina cambia portiere causa infortunio. Tocca così a De Gea subire il terzo goal della serata di Mazurek che rimette in parità il discorso qualificazione. Nel finale Kean, subentrato solo all'89', avrebbe l'occasione di evitare i supplementari ma spara alto da ottima posizione.

Ci pensa Fagioli a segnare per la Fiorentina, poi arriva la zampata di Kean (deviata da Fabbian). La papera finale di De Gea non costa troppo: viola sconfitti ma agli ottavi.

  • PAGELLE FIORENTINA

    Fortini (5) male, Dodo (4.5) fa anche peggio, Mandragora (5) in difficoltà, Fagioli (7) entra e accende la luce, Fazzini (5) non si accende mai, papera di De Gea (4.5)

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini 5 (46' De Gea 4.5); Fortini 5 (46' Harrison 5.5), Comuzzo 5, Pongracic 5, Gosens 6; Fabbian 6, Mandragora 5 (62' Fagioli 7), Ndour 5.5; Dodo 4.5, Piccoli 5.5 (89' Kean 6.5), Fazzini 5 (62' Solomon 6.5, dal 100' Gudmundsson 6). All. Vanoli

    • Pubblicità

  • PAGELLE JAGIELLONIA

    Gravi colpe di Abramowicz (5) sul goal di Fagioli, notte da ricordare per Mazurek (8), Pululu (6) lotta.

    JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz 5; Wojtuszek 6.5 (66' Bazdar 5.5), Bernardo Vital 6, Pelmard 6, Wdowik 6.5; Pozo 6 (116' Kobayashi sv), Romanczuk 6.5, B.Mazurek 8 (105' Rallis 6), Jozwiak 6 (36' Drachal 5.5, dall'89' Flach 5.5); Pululu 6, Imaz 6. All. Siemieniec.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • TABELLINO FIORENTINA-JAGIELLONIA

    FIORENTINA-JAGIELLONIA 2-4

    Marcatori: 23', 48' pt  e 49' Mazurek, 107' Fagioli, 114' Fabbian, 118' Imaz

    FIORENTINA (4-3-3): Lezzerini 5 (46' De Gea 4.5); Fortini 5 (46' Harrison 5.5), Comuzzo 5, Pongracic 5, Gosens 6; Fabbian 6, Mandragora 5 (62' Fagioli 7), Ndour 5.5; Dodo 4.5, Piccoli 5.5 (89' Kean 6.5), Fazzini 5 (62' Solomon 6.5, dal 100' Gudmundsson 6). All. Vanoli

    JAGIELLONIA (4-4-2): Abramowicz 5; Wojtuszek 6.5 (66' Bazdar 5.5), Bernardo Vital 6, Pelmard 6, Wdowik 6.5; Pozo 6 (116' Kobayashi sv), Romanczuk 6.5, B.Mazurek 8 (105' Rallis 6), Jozwiak 6 (36' Drachal 5.5, dall'89' Flach 5.5); Pululu 6, Imaz 6. All. Siemieniec.

    Arbitro: Jovanovic

    Ammoniti: Comuzzo (F), Jozwiak, Bazdar (J), Pongracic (F), Pozo (J), Dodo (F), Romanczuk, Vital (J)

    Espulsi: Vital al 119'

    Note: 110' ammonito Vanoli non dal campo

Ekstraklasa
Jagiellonia Bialystok crest
Jagiellonia Bialystok
JAG
Legia Varsavia crest
Legia Varsavia
LEG
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
0