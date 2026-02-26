Fiorentina-Jagiellonia 2-4 dts, pagelle e tabellino: Fagioli salva i viola, Dodo irriconoscibile, Mazurek da sogno, De Gea la combina grossa

La Fiorentina rischia grosso ma si qualifica agli ottavi di Conference League, seppure dopo i supplementari e perdendo 2-4 in casa contro lo Jagiellonia. Decisiva la vittoria per 0-3 maturata all'andata.
I viola partono discretamente impegnando un paio di volte il portiere avversario con Piccoli, ma Mazurek sblocca il risultato e in pieno recupero trova il raddoppio per gli ospiti anche grazie a una fortunosa deviazione che batte Lezzerini.
All'inizio della ripresa la Fiorentina cambia portiere causa infortunio. Tocca così a De Gea subire il terzo goal della serata di Mazurek che rimette in parità il discorso qualificazione. Nel finale Kean, subentrato solo all'89', avrebbe l'occasione di evitare i supplementari ma spara alto da ottima posizione.
Ci pensa Fagioli a segnare per la Fiorentina, poi arriva la zampata di Kean (deviata da Fabbian). La papera finale di De Gea non costa troppo: viola sconfitti ma agli ottavi.