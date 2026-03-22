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Fiorentina InterGetty Images
Andrea Ajello

Fiorentina-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Esposito illude, Ndour pareggia, Thuram delude ancora

La Fiorentina ferma l'Inter, nerazzurri avanti con Pio Esposito, poi il pareggio di Ndour: il Napoli è a -7, il Milan accorcia a -6.

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Bastano 40 secondi all'Inter per passare in vantaggio con il colpo di testa di Pio Esposito sul cross perfetto di Nicolò Barella; il centravanti italiano tutto solo trova il tempo giusto e sblocca la gara. Inizio shock per la Fiorentina che rischia di subire anche il raddoppio, Thuram va via sulla fascia e la mette in mezzo, il pallone rimane in area dopo la respinta ma questa volta De Gea in qualche modo riesce a respingere il colpo di testa di Esposito. Al settimo minuto Barella trova il goal sempre sul passaggio di Thuram ma il centrocampista era in netta posizione di fuorigioco.


Prova a reagire la Fiorentina con Kean che dal limite dell'area conclude in porta, blocca in due tempi Sommer. I viola però sono in grande difficoltà difensiva e rischiano nuovamente; movimento in profondità di Esposito che sfiora il palo con De Gea battuto. Dall'altra parte invece la Fiorentina si dimostra pericolosa; grande chance per Gudmundsson che sul cross di Dodò non inquadra la porta. A sfiorare il pareggio è anche Kean sul pallone messo dentro da Brescianini, l'attaccante italiano in scivolata bacia il palo. A pochi minuti dall'intervallo Sommer riesce ad uscire anticipando Ndour che era stato lanciato da Kean. Altro goal annullato, proprio a Kean, anche lui come Barella in netta posizione di offside.


Si fa vedere Brescianini a inizio secondo tempo; azione personale dell'ex Atalanta che viene chiuso sul più bello da Bisseck. Tanti contrasti e intensità nella prima parte del secondo tempo anche se con meno occasioni da una parte e dall'altra. Dalla distanza ci prova Ndour ma Sommer è attento e respinge.


Il pareggio della Fiorentina arriva al 77esimo; tiro di Gudmundsson, Sommer respinge ma Ndour è il più veloce di tutti e fa 1-1. Errore di Barella a inizio azione. Fiorentina che spinta dall'entusiasmo cerca di ribaltarla completamente; Harrison a giro dal limite, pallone di poco fuori. Nel finale Akanji ha la chance per vincerla su sviluppi di calcio di punizione ma conclude centrale e blocca De Gea. Il portiere spagnolo decisivo in extremis su Esposito che si gira in area ma viene murato da De Gea.

  • PAGELLE FIORENTINA

    De Gea (6,5) nel finale salva la Fiorentina. Ranieri (5) si perde dopo pochi secondi dall'inizio Esposito sul goal e anche quando l'attaccante sfiora il palo poco. La Fiorentina spinge soprattutto sulla destra con Dodò (6,5); Brescianini (6,5) è il più pericoloso tra i centrocampisti. Kean (6) positivo per impegno e capacità di tenere occupata la retroguardia nerazzurra ma non sempre puntuale dentro l'area. Completamente fuori dalla partita invece Gudmundsson (6) che però ha il merito di entrare nel goal del pareggio; dal suo tiro arriva infatti la rete dell'1-1. Ndour (7) regala alla Fiorentina un punto importantissimo nella lotta salvezza.


    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6,5; Dodò 6,5, Pongracic 6, Ranieri 5, Gosens 6; Brescianini 6,5, Fagioli 6,5 (dal 91' Fabbian s.v), Ndour 7; Parisi 5,5 (dal 69' Harrison 6), Kean 6 (dall'86 Piccoli s.v), Gudmundsson 6 (dal 91' Comuzzo s.v). All. Vanoli.

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  • PAGELLE INTER

    Più volte chiamato in causa Sommer (6) risponde presente anche se non è perfetto nella respinta sul goal della Fiorentina; in difesa il migliore per distacco è Bisseck (7), perfetto anche quando viene spostato sul centro sinistra. Akanji (5) invece in difficoltà, si perde più volte l'uomo in area nel primo tempo. Grande assist di Barella (6) che però regala il pallone da cui nasce il pareggio con una superficialità. Esposito (7) segna un'altra rete pesante; niente svolta per Thuram (5,5), il francese parte forte ma si spegne dopo 20 minuti.


    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 5, Carlos Augusto 5,5 (Dal 46' Acerbi 6), Dumfries 6 (dall'86 Luis Henrique s.v), Barella 6 (dall'82 Sucic s.v), Calhanoglu 6 (dal 68' Frattesi 6), Zielinski 6, Dimarco 6; Pio Esposito 7, Thuram 5,5 (dal 68' Bonny 6). All. Chivu

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  • TABELLINO FIORENTINA-INTER

    Marcatori: 1' Esposito, 77' Ndour

    FIORENTINA (4-3-3): De Gea 6; Dodò 6,5, Pongracic 6, Ranieri 5, Gosens 6; Brescianini 6,5, Fagioli 6,5 (dal 91' Fabbian s.v), Ndour 7; Parisi 5,5 (dal 69' Harrison 6), Kean 6 (dall'86 Piccoli s.v), Gudmundsson 6 (dal 91' Comuzzo s.v). All. Vanoli.

    INTER (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 7, Akanji 5, Carlos Augusto 5,5 (Dal 46' Acerbi 6), Dumfries 6 (dall'86 Luis Henrique s.v), Barella 6 (dall'82 Sucic s.v), Calhanoglu 6 (dal 68' Frattesi 6), Zielinski 6, Dimarco 6; Pio Esposito 7, Thuram 5,5 (dal 68' Bonny 6). All. Chivu

    Arbitro: Colombo

    Ammoniti: Carlos Augusto, Calhanoglu, Brescianini, Ndour, Barella, Kean

    Espulsi: -

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