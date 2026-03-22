Fiorentina-Inter 1-1, pagelle e tabellino: Esposito illude, Ndour pareggia, Thuram delude ancora

Bastano 40 secondi all'Inter per passare in vantaggio con il colpo di testa di Pio Esposito sul cross perfetto di Nicolò Barella; il centravanti italiano tutto solo trova il tempo giusto e sblocca la gara. Inizio shock per la Fiorentina che rischia di subire anche il raddoppio, Thuram va via sulla fascia e la mette in mezzo, il pallone rimane in area dopo la respinta ma questa volta De Gea in qualche modo riesce a respingere il colpo di testa di Esposito. Al settimo minuto Barella trova il goal sempre sul passaggio di Thuram ma il centrocampista era in netta posizione di fuorigioco.





Prova a reagire la Fiorentina con Kean che dal limite dell'area conclude in porta, blocca in due tempi Sommer. I viola però sono in grande difficoltà difensiva e rischiano nuovamente; movimento in profondità di Esposito che sfiora il palo con De Gea battuto. Dall'altra parte invece la Fiorentina si dimostra pericolosa; grande chance per Gudmundsson che sul cross di Dodò non inquadra la porta. A sfiorare il pareggio è anche Kean sul pallone messo dentro da Brescianini, l'attaccante italiano in scivolata bacia il palo. A pochi minuti dall'intervallo Sommer riesce ad uscire anticipando Ndour che era stato lanciato da Kean. Altro goal annullato, proprio a Kean, anche lui come Barella in netta posizione di offside.





Si fa vedere Brescianini a inizio secondo tempo; azione personale dell'ex Atalanta che viene chiuso sul più bello da Bisseck. Tanti contrasti e intensità nella prima parte del secondo tempo anche se con meno occasioni da una parte e dall'altra. Dalla distanza ci prova Ndour ma Sommer è attento e respinge.





Il pareggio della Fiorentina arriva al 77esimo; tiro di Gudmundsson, Sommer respinge ma Ndour è il più veloce di tutti e fa 1-1. Errore di Barella a inizio azione. Fiorentina che spinta dall'entusiasmo cerca di ribaltarla completamente; Harrison a giro dal limite, pallone di poco fuori. Nel finale Akanji ha la chance per vincerla su sviluppi di calcio di punizione ma conclude centrale e blocca De Gea. Il portiere spagnolo decisivo in extremis su Esposito che si gira in area ma viene murato da De Gea.